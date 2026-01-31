El Dólar
Analiza la UAT interacción humano-cocodrilo en el sur de Tamaulipas

La actividad fue organizada de manera coordinada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico y el Centro de Investigación y Posgrado Sur

Agencias

Tampico, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la conferencia “Problemática de las interacciones humano–cocodrilo en Tamaulipas: percepción del riesgo, conducta humana y comunicación social”, un espacio de reflexión académica que vinculó el conocimiento científico con los desafíos sociales y ambientales del entorno regional.

La actividad fue organizada de manera coordinada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico y el Centro de Investigación y Posgrado Sur de la UAT, con la participación de estudiantes de comunicación y psicología, quienes analizaron, desde una perspectiva interdisciplinaria, un fenómeno que incide directamente en la seguridad pública, el equilibrio ecológico y la percepción social del riesgo, particularmente en contextos urbanos y turísticos como el sur de Tamaulipas.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas académicas impulsadas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, orientadas a fortalecer una universidad socialmente pertinente, donde la generación y aplicación del conocimiento respondan de manera directa a las problemáticas y necesidades de la región.

La conferencia estuvo a cargo del Dr. César Norberto Cedillo Leal, presidente nacional del Comité de Interacción Humano–Cocodrilo de México (Grupo SOS Cocodrilo) y coordinador nacional del Grupo de Interacción Humano–Cocodrilo para CONABIO–SEMARNAT, quien compartió resultados de investigación y experiencias de campo relacionadas con la conservación de cocodrilos, el monitoreo poblacional, la salud ambiental y el manejo responsable de las interacciones entre comunidades humanas y fauna silvestre.

Este ejercicio académico tuvo como objetivo que las y los estudiantes comprendan un problema socioambiental real de su contexto, analizando la percepción del riesgo, el comportamiento humano y el papel que tienen en este tema los medios y las redes sociales, fortaleciendo con ello la comunicación responsable, la intervención psicoeducativa y la conciencia social orientadas a la prevención y el bienestar comunitario.

