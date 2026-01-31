Provoca adulto mayor choque múltiple en la colonia Guerrero

Se retiró del lugar tras el impacto, siendo localizado metros adelante por uno de los conductores afectados

El incidente ocurrió en el crucero de las calles 5 de Febrero y Leandro Valle, donde se reportaron daños en cuatro vehículos particulares y en una barda de concreto ubicada en la esquina del sector. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un choque múltiple registrado en la colonia Guerrero derivó en una movilización vial luego de que un adulto mayor se retirara del lugar tras el impacto, siendo localizado metros adelante por uno de los conductores afectados.

El incidente ocurrió en el crucero de las calles 5 de Febrero y Leandro Valle, donde se reportaron daños en cuatro vehículos particulares y en una barda de concreto ubicada en la esquina del sector.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el conductor identificado como J. Oliver, de 88 años de edad, conducía una camioneta Ford Flex modelo 2014, desplazándose de oriente a poniente sobre la calle 5 de Febrero.

Al llegar a la intersección con Leandro Valle, la camioneta impactó a una Dodge Grand Caravan modelo 2008, provocando que esta última unidad perdiera el control de su trayectoria.

A consecuencia del impacto, la Caravan se proyectó contra una barda de concreto y posteriormente colisionó con un automóvil Honda Civic modelo 2012 y una camioneta Ford F-150, ambas unidades que se encontraban debidamente estacionadas.

Tras el choque, la Ford Flex continuó su marcha y fue detenida aproximadamente tres cuadras adelante, en el cruce de Venustiano Carranza entre Aquiles Serdán y Leandro Valle, debido a fallas mecánicas derivadas del accidente.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron para tomar conocimiento de los hechos, y tras realizar el peritaje determinaron la responsabilidad del adulto mayor.