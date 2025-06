Exabogada del capo Joaquín ‘El Chapo Guzmán’ será jueza penal en México tras polémicas elecciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace casi nueve años estaba defendiendo al capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando éste estaba recluido en una cárcel mexicana de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y ahora la abogada Silvia Delgado García será una jueza penal en esa misma ciudad y en ese mismo estado.

El conteo de votos de las polémicas elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio terminó el miércoles y otorgó la victoria a Delgado García para el cargo al que postulaba como jueza penal de Chihuahua y, más concretamente, de Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con El Paso, Texas.

Las autoridades electorales convocaron a los jueces electos a retirar su constancia de resultados el jueves.

En 2016, la abogada formó parte del equipo legal que representó a “El Chapo” poco antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde después —en 2019— fue sentenciado a cadena perpetua por conspiración masiva de drogas.

Ese caso marcó a Delgado García por años, sin que eso obstaculizara recientemente su intención de postularse a jueza y, ahora, ganara el cargo en unas elecciones que fueron cuestionadas dentro de México y por observadores de la Organización de Estados Americanos por, entre otras razones, la baja participación del electorado.

Sólo un 13% de mexicanos acudieron a las urnas para elegir a más de 2.600 cargos de jueces para integrar, entre otros, la Suprema Corte.

Algunos críticos del proceso electoral y la asociación civil local Defensorxs —que se dedica al litigio estratégico y a la defensa de los derechos humanos— ya recurrieron a aquel ejercicio de defensa de “El Chapo” para identificar a la abogada como una candidata “altamente riesgosa” porque “defiende a presuntos narcotraficantes”.

No obstante, el argumento con el que el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulso y pasó la reforma judicial para elegir a los jueces por votación era precisamente sanear de corrupción el Poder Judicial.

Sus críticos advirtieron que la justicia corría el riesgo de ser politizada y podría abrir la puerta a que el crimen organizado influya en las decisiones que toman los jueces.

Silvia Delgado no respondió a un pedido de comentarios de The Associated Press tras conocerse su victoria, pero sí habló durante la campaña electoral para justificar su papel en la defensa del capo del narcotráfico.

“Cualquier persona tiene derecho a una defensa técnica adecuada”, dijo la abogada. Aunque recordó que sólo lo asistió en una audiencia en la que se fue la luz y que su trabajo se limitó a visitarlo en la cárcel de Ciudad Juárez.

“Si a mí me dan un cliente de esa magnitud, yo sabía que curricularmente a mí me iba a beneficiar”, afirmó.

Aún como aspirante a jueza, la abogada respaldó su postulación en sus 18 años de experiencia como litigante y su pasión por el área penal.

“Soy una ciudadana que cree en el Derecho, que estoy sumamente preparada para ejercer el cargo y que pretendo ser imparcial en las resoluciones que emita”, sostuvo.