Evacúan a más de dos mil turistas tras choque de trenes en Machu Picchu

Accidente dejó un muerto y más de cien heridos, generó críticas por fallas en atención y comunicación

LIMA.- Más de 1.300 turistas extranjeros y 700 peruanos fueron evacuados el miércoles desde el pueblo más cercano a la ciudadela de Machu Picchu luego de estar varados por más de 15 horas debido a que el servicio ferroviario se suspendió la víspera a causa de un choque de dos trenes que dejó al menos un muerto y 104 heridos.

En un comunicado, la oficina del primer ministro Ernesto Álvarez indicó que, entre 4:00 y 5:00 hora local (0900 GMT y 1000 GMT), un grupo de turistas fue evacuado hasta la localidad de Ollantaytambo, donde se encuentra el paradero inicial del tren. De allí se puede usar auto para llegar a la ciudad de Cusco.

Un día después del choque de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail, las autoridades no habían anunciado las causas de la colisión. Las empresas tampoco han indicado razones, en medio del descontento de los pasajeros que se quejaron a medios locales por la falta de información en sus canales de comunicación.

Otro grupo de más de 200 turistas, pasajeros de Inca Rail, protestaron durante la mañana en la estación ferroviaria de Machu Picchu pueblo, la localidad más cercana a la ciudadela inca, porque la empresa aún no los había evacuado. La AP telefoneó a Inca Rail para conocer las razones de la demora, sin obtener respuesta.

Por la tarde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indicó a la AP que, según datos del servicio de información y atención al turista, ya no había viajeros varados debido al accidente ferroviario.

La policía indicó que detuvo a cuatro trabajadores ferroviarios presuntamente implicados. El presidente interino José Jerí, que viajó a Cusco tras el choque, comentó a la prensa que Machu Picchu “es la cara de nuestro país hacia el exterior” y que la atención a los heridos fue “rápida”, aunque “no lo suficiente”.

Según las autoridades, el accidente ocurrió el martes a las 13:20 hora local (1820 GMT) en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina y a Pampaccahua, en el distrito de Machu Picchu. La ciudadela inca de piedra está ubicada a unos 53 kilómetros (cerca de 33 millas) de la ciudad de Cusco, la capital regional.

La colisión provocó la muerte del maquinista peruano de Inca Rail Roberto Cárdenas, de 61 años. Quedaron heridos 104 turistas entre peruanos y otros procedentes de Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, China, Taiwán, Japón, Polonia, España, Brasil y Chile. Dos turistas, cuyas identidades no han sido reveladas, tienen heridas graves en la cabeza producto del choque, según las autoridades.

Shirley Monzón, viceministra de Salud, indicó a los medios locales en Cusco que 53 turistas fueron dados de alta de los hospitales, mientras 51 permanecen bajo atención. La cifra es mayor a la anunciada la víspera por el Ministerio de Salud, que reportó 34 heridos.

El accidente es el segundo choque entre los trenes de ambas compañías, luego que en 2018 otro siniestro dejó seis heridos. La colisión dio pie a señalamientos sobre la velocidad de respuesta a emergencias médicas por parte del sistema de salud y las empresas de transporte ferroviario.

La legisladora opositora Ruth Luque, representante de Cusco, escribió en sus redes sociales que en Machu Picchu pueblo no se cuenta con un centro de salud adecuado, en referencia a la construcción inconclusa de un hospital tras más de cinco años.

“En Machu Picchu te puedes morir, y ha sucedido por no recibir atención”, indicó Luque. Entre 2021 y 2025 las autoridades han reportado las muertes de al menos 10 turistas en Machu Picchu o en las cercanías a la ciudadela de piedra, la mayoría por problemas cardiorrespiratorios.

En Perú, las respuestas ante los frecuentes accidentes de buses de transporte interprovincial en carreteras son muy lentas y desorganizadas para auxiliar a los heridos, varios de los cuales mueren cerca de las vías. Según expertos, la solución para el problema es una reforma integral del transporte que ningún gobierno ha iniciado.

La ciudadela fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura inca. Se ubica en el sureste peruano, a 2.490 metros (más de 8.000 pies) de altitud, en una zona llena de bosques entre los Andes y la Amazonía. Hasta 5.600 personas ingresan cada día al recinto, según datos oficiales.