Arranca gira australiana de tenis rumbo al Abierto de Australia 2026

El español Carlos Alcaraz, derecha, posa con su entrenador Juan Carlos Ferrero después de su victoria en la final del Abierto de Francia ante el italiano Jannik Sinner en el estadio de Roland Garros, el domingo 8 de junio de 2025, en París. (AP Foto/Thibault Camus, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Si es un nuevo año, debe ser tiempo de tenis serio en el hemisferio sur.

Poco más de seis semanas desde que la ATP y la WTA celebraron sus respectivas Finales de 2025, los jugadores de los circuitos masculino y femenino están llegando a Australia y Nueva Zelanda para un apretado calendario de torneos de dos semanas antes del Abierto de Australia, el primer evento de Grand Slam del año que comienza el 18 de enero en Melbourne.

Liderando el camino está la United Cup, un evento de equipos mixtos que se jugará en Perth y Sídney comenzando el viernes y finalizando el 11 de enero. El torneo contará con cuatro de los diez mejores hombres y mujeres del mundo, incluyendo a Coco Gauff, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Iga Swiątek, Alexander Zverev, Jasmine Paolini y Felix Auger-Aliassime.

También durante la primera semana completa de 2026, el Brisbane International será encabezado por la campeona defensora Aryna Sabalenka, recién salida de la exhibición Battle of the Sexes contra Nick Kyrgios en Dubái.

Pero faltan en los torneos previos al Abierto de Australia los dos nombres más importantes del tenis masculino: el número uno Carlos Alcaraz y el segundo clasificado Jannik Sinner.

Alcaraz y Sinner, quienes han ganado nueve de los últimos diez títulos de Grand Slam en individuales, con Sinner ganando el Abierto de Australia 2025, han decidido jugar una exhibición en Incheon, Corea del Sur, el 10 de enero. Después de la exhibición, se espera que vuelen a Australia para comenzar sus preparativos en Melbourne Park.

Alcaraz jugará su primer major en siete años sin el entrenador Juan Carlos Ferrero; el jugador español anunció recientemente su separación. Alcaraz no ha anunciado un reemplazo.

Otros jugadores en la United Cup, que comienza el viernes con Grecia enfrentándose a Japón en Perth, incluyen a Emma Raducanu, Naomi Osaka, Stefanos Tsitsipas y Stan Wawrinka, quien ha dicho que 2026 será su último año en el circuito.

Wawrinka, de 40 años y ganador de tres majors, dice que espera mejorar su clasificación actual de 157 y volver al top 100 antes de retirarse. Su clasificación más alta fue el número tres, lograda cuando ganó el Abierto de Australia en 2014.

“Estoy contento con la decisión (de retirarme) y me siento en paz con eso”, dijo Wawrinka cuando llegó a Perth a principios de esta semana.

Uniéndose a Sabalenka en el Brisbane International de nivel 500 estarán la dos veces finalista de majors Amanda Anisimova, la campeona de las Finales de la WTA Elena Rybakina, la actual campeona del Abierto de Australia Madison Keys, Jessica Pegula y Mirra Andreeva.

Se espera que Andreeva, de 18 años, sea la próxima gran figura del tenis femenino y podría renovar su rivalidad con Sabalenka en Brisbane. Sabalenka lidera 4-2 en los enfrentamientos directos, pero la número nueve del mundo Andreeva tuvo una victoria en tres sets en la final de Indian Wells en 2025.

La rusa también llegó a los cuartos de final en el Abierto de Francia y Wimbledon del año pasado, junto con las semifinales en Roland Garros en 2024, cuando a los 17 años se convirtió en la más joven en alcanzar las semifinales de un major desde Martina Hingis en el Abierto de Estados Unidos de 1997.

“Tal vez la rivalidad (con Sabalenka) está un poco ahí, pero ella está liderando… desafortunadamente… por ahora”, dijo Andreeva a la Australian Associated Press esta semana.

Andreeva perdió ante Sabalenka en las semifinales en Brisbane en 2025 y nuevamente en la cuarta ronda del Abierto de Australia antes de su victoria en Indian Wells, donde fue la ganadora más joven desde Serena Williams.

“Eso me dio mucha confianza. Ganar Indian Wells es un hito en mi carrera hasta ahora”, dijo.

En la segunda semana de los eventos de preparación, el Adelaide International conjunto ATP-WTA, que contará con el campeón de 24 títulos de Grand Slam en individuales Novak Djokovic, se llevará a cabo del 12 al 17 de enero, así como un torneo WTA 250 en Hobart, Australia.

Auckland, Nueva Zelanda, albergará un torneo WTA del cinco al 11 de enero antes de que la ATP juegue en el mismo lugar del 12 al 17 de enero. Kyrgios y Frances Tiafoe están programados para jugar en un torneo de exhibición en Kooyong en Melbourne varios días antes de que comience el Abierto de Australia.

Y en el único torneo de preparación que se juega fuera de Australia o Nueva Zelanda, Hong Kong albergará un evento ATP del 5 al 11 de enero.

Los eventos de la ATP estarán bajo una nueva regla para 2026 para abordar el calor extremo durante los partidos masculinos que permitirá descansos de diez minutos durante los partidos de individuales al mejor de tres sets y es similar a lo que se implementó en la WTA hace más de 30 años.