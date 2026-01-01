Envía Sheinbaum mensaje de fin de año y reafirma compromiso con México

La presidenta deseó bienestar a familias en México y el extranjero y aseguró dedicación total en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum desea un Año Nuevo lleno de Bienestar al pueblo de México este 31 de diciembre de 2025. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del cierre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de felicitación a las familias mexicanas con motivo del fin de año, tanto a quienes se encuentran en territorio nacional como a las y los connacionales que viven en el extranjero, en particular en Estados Unidos.

Durante su mensaje emitido este 31 de diciembre, la mandataria destacó que estas fechas representan un momento de reflexión y de balance sobre lo ocurrido a lo largo del año, así como de buenos deseos para el ciclo que está por iniciar. En ese contexto, expresó sus mejores deseos de salud, bienestar y amor para las familias mexicanas y para el país.

Asimismo, Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso de trabajar de manera decidida durante el próximo año, al asegurar que en 2026 se dedicará “en cuerpo y alma” al bienestar del pueblo de México, reiterando que su prioridad seguirá siendo el bien común.

“Todo, todo lo mejor de mi parte. Sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos. ¡Que viva México y que vivan todas y todos ustedes! Feliz año”.