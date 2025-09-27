Europa amansa bullicio de NY y toma ventaja en la Copa Ryder

Matthew Fitzpatrick del equipo europeo celebra su victoria en el 15to hoyo del campo Bethpage Black durante la Copa Ryder, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Farmingdale, Nueva York. (AP Foto/Lindsey Wasson)

FARMINGDALE, Nueva York, EE.UU. (AP) — La élite de Europa demostró el viernes que lo importante en la Copa Ryder son los puntos, no el estilo .

Jon Rahm, Rory McIlroy y Tommy Fleetwood ayudaron al equipo europeo a silenciar a la multitud en Bethpage Black y recordaron a los estadounidenses que jugar en casa no les facilitará poner sus manos ese trofeo de oro de 17 pulgadas .

Los europeos ganaron ambas sesiones —antes y después de que el presidente Donald Trump estuviera allí— y tenían una ventaja de 5 1/2 a 2 1/2 de cara a los duelos sabatinos.

“Es un gran día para Europa” , dijo McIlroy. “Definitivamente habríamos aceptado esto si nos lo hubieran dicho antes”.

Las dos mayores estrellas estadounidenses , Scottie Scheffler y Bryson DeChambeau , perdieron sus respectivos partidos. Scheffler no llegó al hoyo 17 en ninguna de sus derrotas.

Scheffler se convirtió en el primer jugador líder del ranking, desde Tiger Woods en 2002 en The Belfry, que ha perdido ambos partidos en el día de apertura de la Copa Ryder .

Y los estadounidenses tuvieron suerte de que el déficit no fuera un poco peor. McIlroy embocó un putt de birdie de 12 pies , el último tiro de un largo día, que se desvió justo a la izquierda del hoyo mientras él y Shane Lowry se conformaban con un empate con Patrick Cantlay y Sam Burns .

Trump se convirtió en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en asistir a la Copa Ryder . Estuvo detrás de un vidrio protector al principio, luego caminó hasta el primer tee para la sesión de la tarde con DeChambeau.

Se fue un poco antes de lo planeado, tal vez no le gustó lo que vio.

El capitán estadounidense Keegan Bradley estaba en el primer tee unos 90 minutos antes de que los partidos comenzaran , tratando de animar a la multitud —la enorme tribuna que rodeaba el primer tee y el green del 18 estaba llena en la oscuridad— para una sesión ruidosa de apertura . Tomó un micrófono y dijo a la multitud: “¡Vamos, muchachos!”

En la sesión de apertura, Bradley también envió a DeChambeau, dos veces campeón de majors y animador que había dicho este verano que quería traer energía y un “tsunami” de público.

Sacó el driver y catapultó la pelota 344 yardas sobre los árboles, lo que llevó a un birdie y al primer marcador rojo en el tablero para los estadounidenses. Quería enviar un mensaje claro.

Y luego los europeos entregaron puntos azules, llenando el tablero con tres victorias aplastantes para una ventaja de 3-1 en los foursomes, y luego dos victorias más y el empate en la tarde.

“La mañana, aunque fue genial, representó sólo una parte de una larga carrera”, dijo Rahm. “Comenzamos bien y tenemos que seguir así . Eso es lo que hicimos”.

Rahm quedó 2-0, con Tyrrell Hatton en los foursomes y Sepp Straka en los fourballs, y su putt fue sublime . En el partido de fourballs , hizo cinco birdies de al menos 9 pies, ninguno más grande que su putt de 20 pies en el 15 sobre el birdie de 25 pies de Scheffler que parecía —brevemente— dar a los estadounidenses algo de esperanza .

El español ahora está invicto en 11 de sus últimos 12 partidos en la Copa Ryder, una racha que comenzó con su victoria en individuales sobre Woods en París en 2018 .

Fleetwood, que venía de su primera victoria en suelo estadounidense al capturar la Copa FedEx en el Campeonato del Tour , se asoció con McIlroy en la mañana y uno de sus héroes ingleses Justin Rose en la tarde.

Fue el putt de birdie de 18 pies de Fleetwood en el 16 por la tarde —que DeChambeau no pudo igualar— lo que allanó el camino para otro punto europeo .

“El marcador es lo que cuenta” , dijo Fleetwood. “Obviamente nos sentimos muy preparados, y hemos estado esperando este día durante mucho tiempo. Así que haber tenido un buen comienzo se siente genial . Su equipo está lleno de jugadores increíbles, así que quien sea, el partido va a ser difícil, y los puntos significan mucho” .

La multitud se sentía como si estuviera presenciando a un juego de los Yankees de Nueva York. Profirió insultos ocasionales pero rara vez una ola de ruido duradera porque los estadounidenses les dieron pocos motivos para animar . McIlroy y Robert MacIntyre tuvieron que retroceder en sus tiros cuando alguien de la galería gritó mientras estaban sobre la bola.

Alguien gritó , “¡Fore, a la derecha!” justo cuando Rahm iba a usar el palo en su primer tiro .

Europa jugó entre los abucheos , partido a partido construyendo una ventaja que seguramente captó la atención de los estadounidenses al entrar en otro día de ocho duelos de equipo.

Hubo algunos puntos brillantes para los estadounidenses. Patrick Cantlay ayudó a evitar una blanqueada en la sesión de apertura cuando se asoció con el nuevo padre Xander Schauffele para una victoria de 2 arriba en los foursomes . Y casi llevó a Sam Burns a la victoria en el último partido, conformándose con un empate.