EU intercepta otro petrolero vinculado a Venezuela

WASHINGTON (AP) —

Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron un tercer petrolero sancionado en el océano Índico tras rastrearlo desde el mar Caribe, en un esfuerzo por controlar el petróleo ilícito vinculado a Venezuela, informó el Pentágono el martes.

Una organización que rastrea los movimientos de barcos indicó que la embarcación era el único petrolero que quedaba por perseguir después de que más de una docena de ellos huyeran de la costa de Venezuela tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

El Comando Sur de Estados Unidos señaló en una publicación en X que fuerzas estadounidenses abordaron durante la noche al Bertha, realizando “un derecho de visita, intercepción marítima y abordaje”.

El abordaje es la décima intercepción de un petrolero realizada por el gobierno de Trump desde que inició la práctica a inicios de diciembre. También es el tercer petrolero incautado en el océano Índico y no en el Caribe o el Atlántico Norte.

“La embarcación operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla”, se lee en la publicación del Comando Sur. “Del Caribe al océano Índico, la rastreamos y la detuvimos”.

Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para tratar una operación en curso señaló que, al igual que en los dos abordajes anteriores realizados en el océano Índico, el Bertha no fue incautado formalmente, sino que quedó bajo control de Estados Unidos. El funcionario explicó que el destino de la embarcación será determinado por agencias estadounidenses como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

En un video publicado por el Pentágono aparecen helicópteros militares de la Marina de Estados Unidos despegando de un buque identificado y volando hacia el petrolero.

Venezuela había enfrentado sanciones de Estados Unidos sobre su petróleo durante varios años, y dependía de una flota clandestina de petroleros con banderas falsificadas para contrabandear crudo hacia las cadenas de suministro globales. En diciembre, Trump ordenó una cuarentena de petroleros sancionados para presionar a Maduro antes de que fuera detenido en enero durante una operación militar estadounidense.

El Bertha es una embarcación que enarbolaba la bandera de las Islas Cook cuando fue incluida en las sanciones de Estados Unidos relacionadas con Irán, según el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Sin embargo, más recientemente, la nave figuraba bajo una bandera falsa de la isla caribeña de Curazao y era gestionada por una empresa en China, de acuerdo con Equasis, un sistema de información marítima.

Tras la captura de Maduro, al menos 16 petroleros huyeron de la costa venezolana, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, quien indicó que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar los movimientos de los buques.

El Bertha era el único petrolero que quedaba por perseguir de los 16 originales, informó TankerTrackers.com en una publicación en X del 15 de febrero. Madani señaló el martes, en un mensaje a The Associated Press, que el buque estaba cargado con 1,9 millones de barriles de crudo.

En los últimos años, el barco ha recibido crudo iraní de otras embarcaciones mediante mangueras para realizar entregas a China, comentó Madani.

El gobierno republicano de Trump ha incautado petroleros como parte de sus esfuerzos generalizados para tomar control del petróleo de Venezuela. En su publicación, el Pentágono no indicó si el Bertha fue incautado formalmente y puesto bajo control de Estados Unidos. El Pentágono señaló en un correo electrónico que no tenía nada más que añadir a la publicación del Comando Sur en X.

Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por trabajar con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos y se ha declarado inocente.