Federación portuguesa monitorea situación en México antes de amistoso en marzo

LISBOA (AP) — La federación portuguesa de fútbol informó el martes que está monitoreando la situación en México ante un repunte de la violencia previo a su amistoso contra la selección de México en marzo.

La federación indicó en un comunicado que está “monitoreando de cerca la delicada situación que se desarrolla actualmente en México” tras la muerte el domingo, a manos del Ejército mexicano, del narcotraficante más poderoso del país. La muerte desató un aumento de la violencia y puso al país en vilo.

El partido de preparación para el Mundial está programado para el 28 de marzo y será el primero en el renovado Estadio Azteca de la Ciudad de México, que tiene previsto albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo entre el Tri y Sudáfrica el 11 de junio.

México enfrentará a Islandia en un amistoso el miércoles en Querétaro, y la federación islandesa de fútbol señaló que espera que el encuentro se dispute según lo previsto.

La federación portuguesa manifestó que se siente honrada por la invitación a participar en la reapertura del recinto renovado, pero advirtió que “la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones” que encontrarán la selección nacional y su delegación.

Agregó que seguirá las recomendaciones del gobierno portugués y que mantendrá un contacto estrecho con la federación mexicana de fútbol.

“Cualquier decisión se tomará como resultado de un monitoreo continuo, en estrecha coordinación con el gobierno y en consonancia con la Federación Mexicana de Fútbol, una entidad con la que la Federación Portuguesa de Fútbol mantiene excelentes relaciones institucionales y un contacto regular”, dijeron los portugueses.

“La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados es una prioridad absoluta, y este es el principal criterio para todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”, añadió la federación.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia diaria de prensa que “no hay riesgo” para los aficionados que viajen al Mundial.

