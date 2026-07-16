EU amplía sus ataques sobre Irán

Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos intensificó el jueves sus ataques contra Irán, impactando objetivos más al norte y disparando contra un buque al que acusó de intentar romper su bloqueo naval sobre la República Islámica. Teherán respondió con misiles y drones contra aliados de Washington en la región, y advirtió que sus ataques podrían intensificarse.

El acuerdo provisional de alto el fuego alcanzado el mes pasado se ha derrumbado por completo ya ha dejado a la región en medio de un fuego cruzado mientras las dos naciones se disputan el control del estrecho de Ormuz. Funcionarios iraníes afirman que los ataques estadounidenses ya han matado a más de 35 personas y herido a más de 300.

Por primera vez en la más reciente ola de violencia, los bombardeos también alcanzaron zonas alrededor de la capital iraní. Estados Unidos lanzó una segunda oleada de ataques la noche del jueves, diciendo que buscaba “degradar aún más” las capacidades militares de Irán.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró de facto el estrecho al tráfico marítimo, una medida que disparó el precio del petróleo y dio a Irán una importante ventaja en las negociaciones.

El coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya del ejército iraní, amenazó con que Irán podría lanzar ataques generalizados contra “toda la infraestructura en la región” si Estados Unidos cumple las reiteradas advertencias del presidente Donald Trump de que Estados Unidos podría atacar puentes y plantas de energía iraníes.

“Bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera permitiremos que Estados Unidos, como un país extranjero y extra-regional, interfiera en el estrecho de Ormuz”, añadió. “Esta es la invencible línea roja de Irán”.

EEUU e Irán lanzan ataques mientras se reimpone el bloqueo

Medios estatales iraníes señalaron que los bombardeos estadounidenses del jueves alcanzaron zonas alrededor de Teherán y la provincia de Semnan, donde se encuentran la producción de misiles balísticos de Irán y su programa espacial. También informó de ataques en torno a las provincias de Hamadán, Hormozgán, Juzestán, Lorestán, Markazi y Sistán y Baluchistán, así como en la isla iraní de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz .

Un ataque contra la isla mayor de Tumb tuvo como objetivo emplazamientos iraníes de defensa y misiles, informó el Comando Central.

La isla mayor de Tumb es uno de tres islotes que se encuentran en la confluencia del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Las islas —tomadas por Irán en 1971 de lo que se convertiría en Emiratos Árabes Unidos— le ayudan a ejercer un control significativo sobre el estrecho.

El ejército estadounidense también indicó que deshabilitó a un buque petrolero con bandera de Curazao mientras navegaba hacia la principal terminal de exportación de petróleo de Irán, disparando un misil después de que el barco “ignoró múltiples advertencias”.

Otro ataque estadounidense el miércoles tuvo como objetivo un cuartel de la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada de Irán, que opera tanques y vehículos blindados, en la provincia de Sistán y Baluchistán, informó la televisión estatal iraní. El reporte indicó que siete personas murieron, entre ellas reclutas y soldados.

Irán respondió el jueves con ataques de misiles y drones contra Baréin, Jordania y Kuwait, informaron autoridades de esos países que albergan fuerzas estadounidenses. No hubo confirmación inmediata de daños o víctimas por los ataques.

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, condenó un ataque nocturno de un dron en la región kurda semiautónoma del norte de Irak. El atentado con dron, que según las autoridades fue interceptado, ocurrió durante su viaje a Estados Unidos en el que dijo que Irak trabajaría para desarmar a grupos armados no estatales, incluidos los respaldados por Irán.

En otro acontecimiento, un dron atacó el jueves a un buque petrolero en el golfo Pérsico frente a la costa de Basora, en el sur de Irak, informó la agencia estatal de noticias INA. No se reportaron víctimas.

Trump dice que un acuerdo de paz aún es posible

La última ronda de enfrentamientos se concentra en el estrecho de Ormuz, mientras Irán ataca barcos que usan una ruta controlada por Estados Unidos a través de la vital vía marítima.

Los envíos semanales a través del estrecho se desplomaron en casi un 25% a principios de mes, según la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, y eso fue antes del más reciente recrudecimiento en las hostilidades.

Dado los riesgos, algunos transportistas de petróleo están navegando por el estrecho con sus dispositivos de ubicación apagados, pero muchos otros simplemente se están quedando donde están, indicó Lloyd’s el jueves. Cada vez más energía se envía por oleoductos en toda la región, pero muy lejos de ser la suficiente para compensar la falta de transporte marítimo a través del estrecho.

Estados Unidos ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero expertos señalan que eso requeriría una armada mucho mayor, si no decenas de miles de tropas terrestres.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, cotizaba por encima de los 85 dólares por barril el jueves —más de un 15% por encima del precio previo a la guerra, aunque todavía muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido del conflicto.

Esos precios al alza suponen un desafío particular para el presidente estadounidense Donald Trump y su Partido Republicano, que espera conservar el control del Congreso en las elecciones de noviembre.

Estados Unidos reimpuso un bloqueo naval sobre los puertos iraníes el miércoles.

“No les gusta lo que estamos haciendo, y sí quieren llegar a un arreglo. Veremos si llegamos o no a un arreglo con ellos, o si simplemente lo terminamos”, dijo Trump el miércoles en el U.S. Army War College, en Pensilvania.

El Ministerio paquistaní de Exteriores dijo el jueves que aún intentaba sentar a Estados Unidos y Teherán a la mesa, al tiempo que reconoció que la mediación se estaba volviendo cada vez más difícil.

Trump también afirmó en redes sociales que Teherán hizo un gesto de buena voluntad al liberar a una persona estadounidense detenida injustamente en Irán desde 2024. No ofreció más detalles. El abogado de derechos humanos Jared Genser difundió un comunicado en el que identificó a la detenida como su clienta Dena Karari, una ciudadana estadounidense-iraní que dirige una organización sin fines de lucro y fue acusada de espionaje.

Irán no mencionó de inmediato la liberación y su caso no era conocido públicamente, como ocurre a veces con detenciones en la República Islámica.