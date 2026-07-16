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Lando Norris recibe penalización de 10 puestos en la parrilla

Para el GP de Bélgica

El británico Lando Norris, de Mercedes, maniobra au auto en la segunda práctica antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya el viernes 12 de junio del 2026. (AP Foto/Fatima Shbair)
AP

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica (AP) — La tambaleante defensa del título de Fórmula 1 de Lando Norris sufrió otro revés el jueves, después de que McLaren confirmó que recibirá una penalización de 10 puestos en la parrilla para el Gran Premio de Bélgica.

Norris está pagando el precio por la escasa fiabilidad que han tenido los componentes electrónicos que gestionan los sistemas de potencia híbrida de su auto a principios de temporada.

La instalación de una unidad mejorada de electrónica de potencia suministrada por Mercedes, con lo que McLaren calificó como “una serie de correcciones de fiabilidad”, hizo que Norris superara el límite permitido de tres para la temporada y activó la sanción.

Norris perdió dos de esas unidades por fallas, incluida una avería que lo dejó sin poder tomar la salida en el Gran Premio de China.

McLaren indicó que eligió Bélgica para usar la nueva unidad porque en el circuito de Spa-Francorchamps es relativamente fácil adelantar, lo que significa que Norris tiene una mejor oportunidad de recuperar al menos algunos de los puestos que perderá.

Norris es quinto en la clasificación, a 82 puntos del líder Kimi Antonelli.

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