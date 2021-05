Estuve a punto de morir de tristeza: César Bono

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia de covid-19 ha dejado muy marcada la vida de César Bono, pues no solo se divorció de Patricia Castro, con quien compartió 31 años de vida, sino que además perdió a dos hermanos, lo cual lo dejó muy triste.

El actor, quien afirmó que no hay posibilidad de reconciliación con su expareja, comentó además haber heredado en vida a sus cuatro hijos sus bienes, pues siempre ha pensado “si compro un techo no se lo voy a poner a Xóchitl ni a Pati, se lo compro a mis hijos”.

Respecto a las pérdidas familiares que tuvo, contó a Ventaneando que el coronavirus SARS-CoV-2 le arrebató las vidas de un hermano francés y otro inglés, esto luego que no son sus hermanos de sangre sino adoptivo.

“Se los digo porque fueron mis hermanos, fueron huérfanos y mi madre los adoptó porque ella llegó a México por culpa una guerra. Ella era huérfana y sabía lo que era la orfandad. Yo estuve a punto de morirme de tristeza”, relató el intérprete que sobrevivió a ocho infartos cerebrales.

El intérprete forma parte de la obra “¡Y que nos coge… la pandemia!”, la cual tiene funciones desde el 30 de abril en el Teatro Ramiro Jiménez.

Ahí comparte créditos con Carmen Salinas, Luis de Alba, Benito Castro, Alfonso Zayas y Maribel Fernández “La pelangocha”, entre otras estrellas de la actuación.