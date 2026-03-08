Estudiantes de la UAT destacan en Brasil con innovación de alto impacto

Ciudad Victoria, Tam.- Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ana Lucero Cruz Trejo (Ingeniería en Electrónica) y Eliud Eduardo Gallegos Magallán (Ingeniería en Sistemas de Producción), destacaron en Brasil al presentar proyectos científicos de alto impacto tecnológico. Ambos alumnos, pertenecientes a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), representaron a México en la 2.ª Conferencia Latinoamericana IEEE AP-S sobre Antenas y Propagación (LACAP 2026), celebrada en Natal, Brasil, del 22 al 25 de febrero de 2026.

Sus investigaciones se enfocan en la tecnología de microondas, con aplicaciones prácticas y novedosas en dos sectores clave: Sector Salud, con proyectos destinados a mejorar diagnósticos o tratamientos; y la Industria Alimentaria, con soluciones tecnológicas para la optimización de procesos.

Esta participación consolida a la UAT en uno de los foros universitarios más relevantes de América Latina en el ámbito del electromagnetismo y la ingeniería electrónica.

En este escenario académico, Ana Lucero presentó una innovadora propuesta para detectar, de manera no invasiva y mediante tecnología de microondas, la presencia de disnatremia, un trastorno asociado al desequilibrio de los niveles de sodio en la sangre.

Su investigación plantea el uso de antenas compactas que operan en un rango de 5 a 5.1 GHz, integradas en un dispositivo colocado alrededor del cuello humano, próximo a la vena yugular. Este avance representa una alternativa tecnológica frente a los métodos tradicionales que requieren extracciones sanguíneas frecuentes, con potencial para el desarrollo de dispositivos portátiles de monitoreo continuo.

Por su parte, Eliud Eduardo presentó un trabajo enfocado en el fortalecimiento del control de calidad en la industria alimentaria a través de simulaciones que replican una línea de producción con frascos en movimiento, el sistema demostró la capacidad de identificar objetos de hasta 0.4 milímetros, como fragmentos de plástico PET, sin necesidad de abrir los envases ni recurrir a radiación ionizante, lo que representa una alternativa de alta sensibilidad frente a sistemas tradicionales basados en cámaras o rayos X.

Ambos proyectos comparten el uso estratégico de la tecnología de microondas y la simulación electromagnética como herramientas para el desarrollo de soluciones de detección no invasiva, evidenciando la calidad académica y el impulso a la investigación aplicada que distingue a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.