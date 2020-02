Estrena Billie Eilish tema en Premios Brit

CIUDAD DE MÉXICO.- Billie Eilish presentó por primera vez en vivo “No Time to Die”, canción que será el tema principal de Sin Tiempo para Morir, la próxima película de 007.

La intérprete de 18 años estuvo acompañada por su hermano Finneas en el piano, además de una orquesta dirigida por el compositor Hans Zimmer.

Después de su presentación, Eilish recibió el Premio a Mejor Artista Femenina Internacional, y agradeció al público por el cariño que le mostraron tras semanas difíciles.

“Honestamente, me he sentido muy odiada últimamente, pero cuando estaba en el escenario, ustedes me hicieron sentir muy querida, quería llorar y de hecho quiero llorar ahora”, declaró la estrella.

En la categoría también estaban nominadas Lizzo, Ariana Grande, Camila Cabello y Lana del Rey.