Esta es la nueva estafa viral en WhatsApp, no caigas

No te dejes engañar, WhatsApp se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas por los ciberdelincuentes para estafar

El número del que proviene el mensaje no está verificado. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Millones de personas confían en ella para tener conversaciones privadas e intercambiar información personal. Su éxito es tal que ahora también es común que las empresas la utilicen para ponerse en contacto con clientes y por eso es que está circulando una nueva forma de estafa en la que muchos están cayendo.

En otras ocasiones te hemos advertido de mensajes falsos que quieren hacerte creer que alguna empresa está celebrando su aniversario y que entregará premios si sigues una serie de pasos, entre ellos, reenviar el mensaje, dar clic a un enlace y compartir datos para recibir tu recompensa.

Pero la nueva estafa que está circulando por WhatsApp no tiene que ver con ganar tenis o tiempo aire, sino con la posibilidad de obtener un gran empleo en una de las empresas con más reconocimiento en el mundo: Amazon.

¿Te ofrecieron trabajo a través de WhatsApp? Ten mucho cuidado

Como ya mencionamos, no es raro que las compañías se pongan en contacto a través de WhatsApp. No obstante si te llega una oferta de empleo que, además de parecer demasiado buena, simplemente no solicitaste, ten mucho cuidado.

Y es que en las últimas semanas muchos usuarios han reportado la recepción de un mensaje a través de WhatsApp en el que se ofrece trabajar en Amazon.

El número del que proviene el mensaje no está verificado, es decir, es un número cualquiera, que no se puede relacionar directamente con la empresa. Recordemos que cuando se trata de negocios, WhatsApp nos advierte que nos estamos comunicando con alguna compañía, y que se trata de un perfil Business.

El punto anterior ya nos podría hacer sospechar pero ¿y si se trata de un empleado de Recursos Humanos que desde su número personal se está poniendo en contacto con nosotros?

Según lo que han compartido los usuarios en redes sociales, en el mensaje se ofrece un sueldo de entre 20 y 80 mil pesos mensuales, lo mejor, es un trabajo que solo te llevará 1 hora al día.

«Somos una alianza de mercadeo en red de Amazon. Estamos contratando un equipo a tiempo parcial siempre que tenga un teléfono inteligente. Una hora al día. Salario mensual de 20,000 a 80,000 pesos mexicanos. Contacto de WhatsApp XXXXXXXX».

A cualquiera le interesaría aplicar a un empleo como ese pero, como se dice, «si es demasiado bueno para ser verdad lo más probable es que se trate de una mentira». Y en este caso así es.

En Tech Bit también detectamos otro mensaje ofreciendo el mismo sueldo por un trabajo de medio tiempo en donde solo se especifica que es necesario tener más de 22 años, pero no la compañía que ofrece el trabajo.

Las policía cibernética advierte sobre falsas ofertas de empleo en internet

No son pocas las personas que han recibido el mensaje, por lo que la Policía Cibernética de la Ciudad de México ya ha emitido una alerta para pedir hacer caso omiso de esas ofertas de empleo.

Y es que, en caso de que le des clic al link que viene en el mensaje o te pongas en contacto con quien te escribió, te estás arriesgando a ser estafado. Los delincuentes podrían robar tus datos para después extorsionarte o suplantar tu identidad. O tu celular podría terminar con un virus que puede, desde mostrarte anuncios hasta obtener toda tu información.

Por lo anterior la recomendación es no abrir ningún enlace; no responder el mensaje o llamar al remitente; bloquear y reportar el número desde la aplicación de WhatsApp.

También es buena idea reportar el número a la Policía Cibernética. Para ello puedes llamar al 55 52425100, extensión 5086 o enviar un correo electrónico a: policía.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.