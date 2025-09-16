Espanyol vence 3-2 al Mallorca con penal tardío y sigue invicto

Pere Milla marcó y fue expulsado en un duelo vibrante donde Kike García selló la remontada con un penal decisivo

BARCELONA.- Pere Milla anotó y fue expulsado y el Espanyol desperdició una ventaja de dos goles antes de remontar con un penal tardío para vencer el lunes 3-2 al Mallorca en un emocionante encuentro de La Liga.

Con este resultado, el Espanyol se mantiene invicto después de cuatro partidos y en el segundo lugar junto al Barcelona, su rival de ciudad. El Real Madrid era el único equipo con el máximo de puntos y encabezaba la tabla.

Milla consiguió dos goles en sus dos primeros partidos de esta temporada y volvió a marcar a los 20 minutos cuando su hábil toque de un centro bajo puso al Espanyol por delante.

Catorce minutos después, el portero Leo Román cometió un error en el disparo del extremo inglés Tyrhys Dolan y Roberto Fernández empujó el balón al fondo de la red.

El Mallorca respondió con un penal al filo del descanso de Vedat Muriqi y el mismo jugador igualó 20 minutos después del segundo tiempo.

Sin embargo, Kike García anotó desde el punto de penal a nueve minutos del final después de que Dolan fuera derribado dentro del área.

Fue la tercera derrota en cuatro partidos para el Mallorca y el club isleño estaba en el último lugar con un punto de 12 posibles, al igual que el Girona y el Levante.