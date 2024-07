Español Reyes Pla avanza en el boxeo de los Juegos Olímpicos, pero no tendrá su ansiada revancha

VILLEPINTE, Francia.- Emanuel Reyes Pla pasó tres años pensando una revancha ante el cubano Julio César La Cruz que no llegará en París.

Reyes Pla, un español de origen cubano, derrotó 4-1 al chino Xuezhen Han en la jornada del domingo para avanzar a los cuartos de final del peso pesado, donde esperaba citarse con La Cruz. Pero su rival fue sorprendido en la primera ronda y quedó eliminado del boxeo olímpico.

En los Juegos de Tokio, hace tres años, La Cruz derrotó a Reyes Pla en los cuartos de final en ruta a convertirse campeón olímpico por segunda ocasión en su carrera, pero en París 2024 cayó 3-2 ante Loren Alfonso un cubano que ahora representa a Azerbaiyán.

“Estoy contento porque dimos el primer paso y ganamos la primera batalla, ahora vamos con la segunda”, dijo Reyes Pla. “Sabía que el chino era un rival duro, había hecho sparring con él en Francia como preparación, pero yo vengo por la medalla de oro y tenía que ganarle para llegar a la final”.

El “Profeta” Reyes Pla desertó durante un viaje a Moscú y arribó a La Coruña, en España, donde tenía familiares en 2019. A principios de 2020 logró la carta de naturalización gracias al boxeo y los Juegos Olímpicos de Tokio fueron su presentación con la delegación española.

En los cuartos de final, Reyes Pla derribó en dos ocasiones a La Cruz, pero los jueces le dieron el triunfo a la “Sombra” y acabaron con los sueños del peleador de 31 años.

“Tokio me sirvió como experiencia porque ahí dejé la decisión en manos de los referís y ahora voy con la mentalidad de arrancar cabezas y no dejar que ellos decidan”, dijo el peleador.

Reyes Pla ahora enfrentará al belga Victor Schelstraete, quien superó a Ato Plodzicki-Faogali, de Samoa.

“El rival a vencer soy yo, no me preocupan los demás, estoy bien preparado y como dije listo para arrancarle la cabeza a quien sea”, añadió. “Venimos al mil por mil de preparación, voy a seguir dando palos como siempre he hecho”.

Reyes Pla se hubiera topado con La Cruz hasta las semifinales.

“Quiero ganar los Olímpicos ese es el objetivo y voy combate a combate”, agregó el boxeador. “El sorteo así se dio, me he preparado para todos los rivales no sólo para uno, pero si toca esa persona (La Cruz), espero la revancha”.

Eso ya no ocurrirá.