Escasean refrescos en NLD por falta de agua en Monterrey

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la falta de agua que sufre la ciudad de Monterrey, Nuevo León, empresas distribuidoras empiezan a mostrar carencia en algunos productos para surtir en Nuevo Laredo (NLD).

Juan Mora, quien tiene una pequeña tienda en Bravo y Obregón comentó que ya son dos o tres semanas en que empresas refresqueras no pueden surtir la totalidad de productos que él les solicita.

“Hay diversos refrescos en diversos tamaños que no son surtidos. Ellos aducen que no les llegan de Monterrey, como bebidas energizantes y jugos también así como botellas de agua en diversos tamaños. Entre los refrescos que más demanda la gente están los que su compuesto principal es el refresco de cola, esto en los tamaños minis no pueden ser surtidos porque no tienen en existencia”, comentó.

Juan Mora, mostró a este medio informativo una lista de productos que ya tenía preparada para entregarla al personal de la empresa que pasa por los pedidos. Una buena cantidad de dicha lista no podrá ser surtida debido a que no tienen en existencia.

En las tiendas de conveniencia de mayor presencia en la ciudad, también sufren por la falta de producto en la cantidad requerida. Especialmente, en los pedidos de cerveza, hay algunas marcas que no son surtidas por la falta de existencia del producto.