Escalan conflictos en Chiapas; viven torbellino

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- Chiapas vive un torbellino de violencia, grupos armados, damnificados y protestas sociales.

A dos años de que el morenista Rutilio Escandón Cadenas iniciara su gestión en esta entidad, este año surgieron tres grupos de autodefensas indígenas armadas que argumentan ineficacia de autoridades locales en contra del combate a extorsionadores, secuestradores y asesinos.

«El Machete» surgió en Pantelhó; en Altamirano, «Gente de la Selva», y en Simojovel, «Fuerza Armada».

A lo anterior se le suma que el EZLN amenazó en septiembre pasado con iniciar una guerra por presuntos ataques de paramilitares enviados desde la Administración del morenista.

Y en todo el Estado hay delitos que aumentaron, pero que este Gobierno asegura que disminuyeron. Comunidades indígenas que viven entre disparos, migrantes ignorados y maestros inconformes son otras situaciones de alerta en el Estado.

Vivir entre el fuego cruzado

En Pantelhó, en los Altos de Chiapas, los tsotsiles y tseltales habían denunciado que en ese municipio hay grupos armados que por las noches realizan disparos, sin embargo, dicen que recientemente las cosas empeoraron.

Grupos del crimen se dedicaron a pedir a los empresarios locales y a los choferes del transporte público alrededor de 20 mil pesos para dejarlos trabajar libremente por un año.

«Mientras que a algunos jóvenes, los empezó (el grupo armado) a entrenar como sicarios en ranchos cercanos», cuenta una habitante del municipio que pidió el anonimato.

Otro poblador está desaparecido luego de que se lo llevaran hombres armados que el pasado 8 de julio dispararon al aire en la entrada del municipio, narra un habitante indígena quien pidió también no revelar su identidad.

Pero estas historias no existen para la autoridad estatal, porque la Fiscalía General de Chiapas, a cargo de Olaf Gómez Hernández, no investiga ningún hecho violento en este municipio.

Hasta el 21 de julio cuando esta dependencia respondió a una solicitud de información hecha por Grupo REFORMA, contestó que no cuenta con información relacionada con carpetas de investigación ligadas a grupos armados ni hechos violentos en este municipio.

Esa misma fecha apareció públicamente «El Machete», autodefensas indígenas que afirman que defenderán a la población ante la apatía de las autoridades.

A dos horas, en la misma región de los Altos de Chiapas, está Coco, Xuchen, Tabak, Chivit y Ystzelejpotobtic, en Aldama, donde, por las mañanas, el Gobierno del Estado construye viviendas para estos indígenas, pero por las tardes un grupo armado ubicado en Chenhaló, les dispara.

«Si el Gobierno no actúa, va a pasar como en Pantelhó, San Juan Chamula, como en todos lados que hay un desorden, que hay una activación de grupos que se quieran defender», indica el ex Alcalde por usos y costumbres de Aldama, Adolfo López.

¿Tienen el apoyo del Gobierno del Estado?

«Más que apoyo son los recorridos de la Policía Estatal, pero los grupos armados se han hecho más fuertes», responde.

Tiene otros datos

Escandón dice que gracias a su estrategia de seguridad, los homicidios, secuestros y robo a vehículos han disminuido en el primer cuatrimestre de este año, sin embargo, Carmen Villa, del Observatorio Ciudadano Chiapas tiene otros datos.

Sus estadísticas revelan que estos mismos delitos han aumentado, hasta julio de este año, comparado con el 2020: homicidio culposo en 9.5 por ciento; secuestro, 25 por ciento, y robo de vehículos, 3.67 por ciento.

«Muchos delitos disminuyeron, pero hemos dicho que obedece a que la gente se quedó en casa, mucho movimiento en calle disminuyó. Ministerios Públicos, Fiscalías, Tribunales cerrados o que trabajaron de forma parcial, no podemos asegurar si la disminución obedece a la política de seguridad o vinculada a estos factores», señala.

Desplazados y migrantes abandonados

Cuando la tormenta tropical «Etha» pasó por el poblado de San José Maspac en Francisco León, al norte de Chiapas, 26 familias huyeron a refugiarse a una iglesia y a una escuela porque sus casas de madera quedaron destruidas.

A varios meses de esta tragedia, siguen en esos mismos sitios pidiendo posada.

A pesar de que para este año se aprobaron 387 millones 218 mil 211 pesos para que el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres de Chiapas atendiera afectaciones por estos fenómenos naturales, Fermín Ledesma, del Centro de Lengua y Cultura Zoque, exclama que a estas personas ni una despensa les llegó.

Como tampoco les llega algún tipo de apoyo del Gobierno del Estado a los migrantes varados en Tapachula, dice el activista Luis García Villagrán.

«Campañas de salud, trabajo o de educación por ejemplo, pues el Gobierno estatal está obligado a atender a esta población que cada día se acumula en la ciudad.

«Para este gobierno parece que no existiera el tema migratorio que está en la agenda internacional. El pecado del Gobernador del Estado es la gran omisión ante el fenómeno migratorio, el señor nos ha quedado mucho que deber a los chiapanecos, pero en especial a los migrantes», señala.

El activista dice que Tapachula está en las noticias internacionales, pero por la golpiza que le han dado a los migrantes haitianos y centroamericanos. Escandón no habla al respecto, «y eso lo hace cómplice».

Maestros enojados y vacunas atrasadas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también es un foco rojo y su mala relación con los Gobiernos estatal y federal se reflejó con las múltiples protestas que le bloquearon el paso al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a la entidad.

«Con lo de la caja de ahorro incrementó la molestia de los maestros porque, con la pandemia, no hubo apoyo del Gobierno. Los compañeros tuvieron problemas de que nos infectamos, lo resolvimos como pudimos y caímos con las financieras», explica Javier Saavedra Carrasco, vocero de la CNTE en Chiapas.

«En un inicio, con el Gobernador nos reunimos en Palacio de Gobierno, establecimos la norma de relación, todo iba bien, cuando nos acercamos que íbamos a estar en los eventos, se echaron para atrás. Nos desconoció (…) es un señor que actúa por capricho, no tenemos una relación con él porque acuerda una cosa y luego la desconoce», señala.

¿Qué tan cierto es lo que dijo el Presidente, de que se la llevaban bien con el ex Gobierno de Velasco?

El Presidente está acostumbrado a llevar a alguien a pleito banquetero. No le vamos a entrar, pero le aclaro: en el Polifurum, Manuel Velasco nos metió la Policía, (hubo) más de 200 heridos; luego, en la escuela de Protección Civil, un compañero fallecido, David Gamaliel, afectado por la fuerza del estado, y órdenes de aprehensión que dejó (Velasco), que ahora la está ejecutando este Gobernador.

Esta entidad es la más rezagada del País en la inmunización, el IMSS aseguró que la cobertura en el estado es de 52.2 por ciento.

En enero pasado, Grupo REFORMA reveló que podía haber resistencia entre la población de aplicarse la vacunación luego que 99 comunidades de 25 municipios rechazaron la instalación de los puestos de inmunización.

‘Columpio de cosas’

«Lo que pasa en Chiapas, es un columpio de cosas, no hay operatividad política por parte del Gobierno del Estado, ni atención a las demandas y a las necesidades; ni el Gobierno del Estado ni municipales ponen atención en las demandas», opina el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, José Antonio Vázquez Hernández.

Agrega que esto cada vez se complica más porque aparecen grupos armados que, con o sin sustento, envían mensajes al Gobierno para que ponga atención y tome medidas.

«Hago un llamado a la ciudadanía chiapaneca y al Gobierno del Estado y federal a que atiendan las quejas de los ciudadanos porque esto se puede complicar más», señala.

Por su parte, Gabriel Méndez, abogado comunitario y defensor de los Pueblos Indígenas en este Estado, dice que en la entidad hay un Gobernador que no vive en la realidad, no atiende estos temas y una Secretaria de Gobierno, Cecilia Flores, que no le importa el malestar social.

«Me consta el divisionismo interno», dice.