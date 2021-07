Es voluntario uso de los carriles PITA

No hay fecha para su uso obligatorio. Son pocas las empresas transportistas que han registrado a sus operadores.

NUEVO LAREDO, TAM.- No es agosto el mes en que será obligatorio el uso de los carriles PITA, porque fuentes consultadas afirmaron que no hay fecha definitiva y oficial para que así sea.

Aunque trascendió que agosto sería fecha obligatoria oficialmente no lo es, y explicaron que uno de los factores que frena el uso obligatorio de los carriles PITA es que todavía son pocas las empresas transportistas que han registrado a sus operadores de camiones de carga, quienes deben registrarse en un padrón y obtener un gafete, un proceso que se realiza en la página de Ventanilla Única.

Es indispensable que los operadores de camiones obtengan el gafete para el sistema PITA porque la información de los pedimentos será transmitida vía electrónica hacia el gafete del operador, y será leída por el personal aduanero cuando llegue al módulo.

Por utilizar los carriles PITA, las agencias aduanales y empresas del autotransporte de carga podrán automatizar y agilizar el despacho aduanero de mercancías de carga, y los trámites de papeleo en las aduanas

Los carriles del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), permiten menos tiempos de cruce para las mercancías bajo un estricto control en las revisiones, y el Administrador de la aduana de Nuevo Laredo, el coronel en retiro Raymundo Bautista Contreras, ha invitado a utilizarlos.

A partir del lunes 19 de julio, la Administración de la aduana de Nuevo Laredo, activó el sistema PITA en los siguientes carriles del Puente Internacional 3 para automatizar y agilizar el despacho aduanero de mercancías de carga: para importación serán los carriles 6, 7, 10, 20 y 21, mientras para exportación en los carriles 11 y 12.

Usuarios consultados comentaron que significativamente se reduce el tiempo al utilizar el carril PITA porque el operador del camión presenta el gafete que contiene la información enviada vía electrónica, en vez de presentar documentos.

Al activarse los mencionados carriles para modulación con sistema PITA, las autoridades aduaneras enviaron circulares a los usuarios para avisar que serán menos carriles para modulación DODA, en los cuales pueden enfrentar mayores tiempos de espera y filas de camiones en el Puente Internacional 3.