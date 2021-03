Equipo de voleibol de TAMIU cierra campaña con derrota

Cerró la fase regular con una derrota ante Our Lady of the Lake, por 3 sets a 1.

Daniel Salazar/Líder Informativo