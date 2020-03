Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, da positivo a Covid-19

“Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud", comunicó el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla. [Foto/Imago7]

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un comunicado, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunció haber dado positivo a las pruebas de coronavirus (Covid-19). “Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo”, dice el texto.

Mensaje de la Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX / ASCENSO MX:https://t.co/4pOOTzeFBb pic.twitter.com/WyPre2Z81j — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 21, 2020

En el escrito, el directivo explica que no ha presentado síntomas graves ya comenzado su cuarentena para alejarse y prevenir así contagios.

“Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud. Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la LIGA MX / ASCENSO MX”.

Hasta el momento, no hay detalles de cómo pudo contagiarse o algún viaja que haya hecho al extranjero.

Fuente: Mediotiempo