Enorme tormenta invernal amenaza con nieve, aguanieve y hielo desde Texas hasta Boston

El pan volaba de los estantes, la sal se cargaba en camiones y los trabajadores de servicios públicos observaban nerviosamente los pronósticos el jueves

Una clienta compra comida el miércoles 21 de enero de 2026 en Nashville, Tennessee, antes de la llegada de una tormenta invernal el fin de semana. (AP Foto/George Walker IV)

El pan volaba de los estantes, la sal se cargaba en camiones y los trabajadores de servicios públicos observaban nerviosamente los pronósticos el jueves, cuando una enorme tormenta invernal se dirigía hacia los dos tercios orientales de Estados Unidos.

Se espera que el sistema de tormentas masivo incluya una tormenta de hielo paralizante desde Texas en partes del sur, potencialmente alrededor de 30 centímetros (un pie) de nieve desde Oklahoma hasta Washington, D.C.; Nueva York y Boston, y luego un golpe final de aire glacial que podría hacer caer las sensaciones térmicas a —46 grados Celsius (—50 grados Fahrenheit) en partes de Minnesota y Dakota del Norte.

Los meteorólogos advierten que los daños, especialmente en áreas que reciben una gran cantidad de hielo, podrían rivalizar con los de un huracán.

Se prevé que la tormenta inicie el viernes en Nuevo México y Texas, y luego lo peor del clima se dirija al este, antes de enfilarse por la costa y arrojar nieve en Nueva Inglaterra.

El golpe de frío que se prevé después significa que tomará un tiempo descongelarse, una perspectiva especialmente peligrosa en lugares donde el hielo y la nieve pesan sobre las ramas de los árboles y el cableado eléctrico y cortan la electricidad, tal vez durante días. Las carreteras y aceras podrían permanecer heladas hasta bien entrada la próxima semana.

Se esperan temperaturas bajo cero hasta Florida y las mínimas en el norte y la región centro-norte del país serán tan frías como sea posible, incluso hasta —32 o 34 grados Celsius (—25 o 30 grados Fahrenheit), según los meteorólogos.

Las tormentas invernales pueden ser notoriamente difíciles de predecir —uno o dos grados pueden significar la diferencia entre una catástrofe o una lluvia fría— y los meteorólogos señalan que los lugares con el peor clima no se pueden determinar hasta que el evento comience.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia en su estado, al igual que muchos otros gobernadores, aunque reconoció el jueves por la mañana que algunos pronósticos anuncian niveles desastrosos de clima invernal en Atlanta, pero otros indican que la ciudad más grande del sur profundo se salvará en gran medida.

“Esa línea podría moverse hacia el norte o hacia el sur dependiendo de cómo evolucionen las temperaturas y qué nos depara el futuro”, dijo Kemp.

Kemp añadió que estar preparados, pase lo que pase, significa que dónde termine la línea no importará tanto.

“Sigan llenando sus autos, asegúrense de tener lo necesario en casa para mantenerse calientes y resguardarse en caso de que se corte la electricidad por un día o dos”, instó el gobernador.

Las 275 bolsas de sal para derretir hielo se agotaron en la ferretería Bates Ace Hardware en Atlanta en una mañana, dijo el gerente Lewis Pane. Ha hecho viajes especiales al almacén para reabastecerse, pero se está agotando en todas partes.

Wendy Chambers se detuvo en la tienda para recoger pilas y linternas en caso de que haya un corte de electricidad.

“Vamos a estar preparados, ¿verdad? Vamos a poder leer, hacer cosas, jugar”, dijo antes de dirigirse al coro de la iglesia con su nieta.

Los camiones de salmuera ya estaban tratando las carreteras desde Oklahoma hasta Tennessee y se espera que más estados comiencen a tratar las carreteras a medida que se acerca el inicio de la tormenta.

Los equipos deportivos universitarios adelantaron o pospusieron partidos, y los Rangers de Texas de Grances Ligas cancelaron su evento anual Fan Fest.

La ciudad de Carmel, Indiana, canceló sus Juegos de Invierno por temor a que los residentes sufran congelación e hipotermia al competir en relevos de triciclos sobre hielo y “curling humano”, en el que las personas se deslizan por una pista de patinaje dentro de tubos.