Enfrentan demócratas caucus en Nevada con voto latino

CIUDAD DE MÉXICO.- El estado de Nevada inició este sábado los caucus demócratas -la tercera cita de primarias en EU- con el senador Bernie Sanders como favorito.

El estado es el primer encuentro en las elecciones primarias con una diversidad racial marcada, lo que representa un cambio frente a las contiendas pasadas en Iowa y Nuevo Hampshire.

La población de Nevada es 29 por ciento hispana, 10 por ciento afroamericana y 9 por ciento asiática.

Nevada pone en juego a 36 delegados, cuales los aspirantes buscan ganar para asegurar su triunfo en la Convención Nacional, donde se decidirá quién será el candidato presidencial demócrata que enfrentará a Trump en los comicios de Noviembre.

Siete casinos en Las Vegas están entre 200 localidades de asambleas partidistas (caucus).

La votación anticipada comenzó el 15 de febrero y se extendió hasta el 18 de febrero, siendo la primera vez que el Partido Demócrata ha decidido dar esta opción en varias circunscripciones de Nevada.

Gracias a este voto anticipado, casi 75 mil personas han ejercido ya su derecho.

Una alta participación podría beneficiar a Sanders, que parte como favorito en las encuestas de Nevada, un estado donde el voto latino tiene un peso importante.

“Ganamos el voto popular en Iowa, ganamos las primarias en Nuevo Hampshire y, si mañana (hoy) salimos a votar en grandes números, creo que vamos a ganar aquí otra vez”, dijo anoche el senador por Vermont en su último evento de campaña.

El viernes, Sanders se vio salpicado, al igual que el Presidente estadounidense, Donald Trump, por las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre una hipotética injerencia rusa en el proceso electoral.

Los diarios The Washington Post y The New York Times, que citaron a fuentes de inteligencia, publicaron que el Kremlin apoya la reelección de Trump, y a Sanders como candidato demócrata, poniendo de nuevo sobre la mesa el fantasma de la interferencia de Rusia como ocurrió en los comicios de 2016.

“Te dejaré adivinar. Un día antes de los caucus de Nevada. ¿Por qué crees que sale (ahora)? ¿Fue The Washington Post? Buenos amigos”, respondió Sanders a esa filtración.

“Un mensaje para Rusia: Fuera de las elecciones de Estados Unidos”, añadió Sanders en otra declaración.

La media de sondeos de la página especializada Real Clear Politics muestra a la cabeza a Sanders, con un 30 por ciento del apoyo en Nevada y una holgada ventaja de 14 puntos sobre el exvicepresidente Joe Biden.

Además de Sanders, Buttigieg, Warren y Biden, los demócratas también podrán votar por la senadora Amy Klobuchar, la legisladora Tulsi Gabbard y el multimillonario Tom Steyer.

Destaca la ausencia del exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que decidió presentarse directamente a partir del próximo 3 de marzo, cuando se celebra el Súper Martes en EU, cuando catorce estados deciden simultáneamente su candidato favorito.