Enfrenta Cuba escasez de combustible por nuevas sanciones estadounidenses

Un avión de Turkish Airlines se prepara para despegar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, el lunes 9 de febrero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

LA HABANA.- Los efectos de un programa de racionalización del crudo anunciado por el gobierno cubano para enfrentar las últimas sanciones de Estados Unidos comenzaron a sentirse con la falta de disponibilidad de combustible para las aeronaves, la suspensión de eventos culturales y la modificación de los horarios de los bancos.

El presidente estadounidense Donald Trump firmó en enero una orden ejecutiva amenazando con imponer aranceles a los países que se atrevieran a vender petróleo a la isla en el marco de una escalada para asfixiar la economía de la nación caribeña y presionar por un cambio del modelo político.

Las autoridades de la aviación civil cubana enviaron el domingo a las compañías y personal del sector un comunicado indicando que no habrá “combustible disponible” para las aeronaves en nueve aeropuertos de la isla, incluyendo el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, desde el martes hasta el 11 de marzo.

Si bien no es la primera vez que sucede, es extremadamente inusual incluso para la isla, cuyo abasto de combustible suele ser intermitente o estar a expensas de la importación del producto, indicó a The Associated Press un piloto comercial que confirmó la información y prefirió no identificarse por no estar autorizado por su compañía a comentar sobre el asunto.

La vez anterior que sucedió —hace más de una década— las aeronaves con destino a Europa repostaron en Nassau, Bahamas, recordó el piloto. Ahora las líneas regionales podrían evitar problemas trayendo combustible extra y otras recargando en Cancún o República Dominicana.

Por su parte, la empresa estatal de Navegación Aérea que maneja los aeropuertos dijo el lunes por la tarde en sus redes sociales que estos se mantenían “operativos las 24 horas del día y los siete de la semana”, sin mencionar el tema del combustible.

La compañía Air Canada, la línea más importante de ese país norteamericano, informó por su parte que había suspendido su ruta a Cuba. Air Canada indicó que en los próximos días enviará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a aproximadamente 3.000 clientes y llevarlos de regreso a casa.

Mientras que la embajada de Rusia en La Habana aseguró que algunos de sus connacionales que hacen turismo en Cuba fueron trasladados de hoteles, concentrándolos en los más eficientes, y que esperaba que las aerolíneas del país euroasiático “trabajen en opciones alternativas para reabastecer” a sus aviones “de manera eficiente”.

Las sanciones contra Cuba —que llevan más de seis décadas— tomaron un nuevo giro tras el ataque de Estados Unidos en enero a Venezuela para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro. El país sudamericano es aliado de la isla y uno de sus principales suministradores del crudo necesario para su economía.

Dado su carácter de isla y que el turismo tiene un peso fuerte en la economía —llegó a alcanzar los 3.000 millones de dólares en 2019—, la no disponibilidad de combustible constituye un duro golpe para sus ingresos, ya menguados en este lustro en medio de una severa crisis que se tradujo en apagones de hasta 10 horas, desabastecimiento de combustible para vehículos y carencia de alimentos o medicinas.

El jueves, el presidente Miguel Díaz-Canel compareció en la televisión cubana por dos horas reconociendo el impacto.

Este fin de semana se informó también que se suspendería hasta nuevo aviso la Feria Internacional del Libro de La Habana —prevista del 12 al 22 de febrero—, mientras que se modificó el calendario de la Serie Nacional de Béisbol para hacerlo más corto y eficiente.

Además, bancos como el Metropolitano informaron que acortaron su horario de operaciones de lunes a viernes desde las 8.30 a las 13.00 horas. Asimismo, la empresa distribuidora del combustible anunció la suspensión de la venta del producto en pesos cubanos a la población y que la misma se hará en dólares y solo hasta 20 litros por usuario.

Las medidas se suman a otras más generales difundidas el viernes, como el recorte del transporte interprovincial, el espaciamiento de las salidas de los trenes y la limitación de la circulación de autobuses urbanos.

Apoyo humanitario de México

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel agradeció el lunes en las redes sociales el envío de ayuda humanitaria desde México. “Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, escribió.

México envió a Cuba dos buques de su armada con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene, a la vez que continúa evaluando las vías diplomáticas para reanudar los suministros de petróleo y evitar ser blanco de los aranceles que acordó Washington para los países que manden crudo a la isla, informó un comunicado de la cancillería mexicana el domingo.

Paralelamente, las autoridades cubanas de comercio exterior indicaron que se mantiene funcionando con normalidad la Terminal de Contenedores de Mariel, al oeste de la capital y principal puerto de la isla para las actividades de exportación e importación de bienes de consumo.