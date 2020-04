Encuentran cuerpo de niño desaparecido de la familia Kennedy; estaba en una bahía

ESTADOS UNIDOS.- Gideon McKean, niño de ocho años integrante de la familia Kennedy, reportado como desaparecido desde hace una semana, fue hallado sin vida en una bahía de Estados Unidos.

Junto al pequeño encontraron el cuerpo de su madre, Maeve Kennedy Townsend McKean; ambos habían sido vistos por última vez cuando se embarcaron en una canoa para recuperar una pelota perdida en la Bahía Chesapeake.

Así explicaron las autoridades el trágico accidente:

Desde el jueves dos de abril, aproximadamente a las 16:30 horas, se perdió el rastro de Maeve Kennedy Townsend McKean y Gideon McKean.

A very sad update. Authorities have recovered the body of Gideon McKean. Please keep the family in your prayers. pic.twitter.com/kCn6y1Frax

Fuentes policiacas citadas por USA Today afirmaron que los fuertes vientos y la corriente de la bahía pudieron haber impedido que la embarcación con la madre y su hijo regresara a la orilla.

El viernes tres de abril la canoa fue encontrada cerca de donde la vieron por última vez, en la costa de la ciudad de Virginia. Sin embargo, no tenía los cuerpos de sus tripulantes.

Fue hasta esta semana que la Policía de Recursos Naturales de Maryland encontró el cuerpo del menor a 25 pies de agua y a tres kilómetros del lugar del que partió junto a su madre. Gideon McKean estaba a pocos metros del cuerpo de su madre.

Maeve Kennedy Townsend McKean, de 40 años de edad, era nieta del exfiscal general de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, asesinado en 1968 durante un acto de campaña en el que aspiraba a la candidatura presidencial demócrata.

The press release says efforts to recover 8yo Gideon’s body will resume tomorrow. Below is a photo of the mom & son posted to Facebook by husband & father, David McKean. pic.twitter.com/tMvjRiXyRg

— Stephanie Ramirez (@RamirezReports) April 7, 2020