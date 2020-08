Encarecen los alimentos de la canasta básica

NUEVO LAREDO TAM.-Los artículos de primera necesidad, los considerados de la canasta básica, alcanzan precios prohibitivos para la ciudadanía.

Este medio informativo platicó con dos amas de casa, una compra cada semana su mandado, la otra lo hace cada quince días, pero las dos coinciden en que los precios aumentan semanalmente.

“Yo acudo semanalmente a comprar la despensa, y si veo con tristeza que cada semana los precios son diferentes a la anterior, pero no es que sea más barato, al contrario, siempre hay incremento en los mismos, por ello el dinero de la semana que aporta mi esposo, prácticamente se ha vuelto insuficiente”, aseguró Martha Medina, ama de casa.

Los precios del arroz, azúcar y frijol son los que a mi juicio han aumentado más, aunque en su última salida de compras también notó que los precios de verduras, carne y de artículos para la limpieza han subido de precio en forma exagerada, concluyó.

Guadalupe Ángeles Oseguera, acude de compras cada 15 días, coincide en los artículos que han aumentado su costo con la ama de casa anterior, pero ella le añade el pan en barra, la verdura y la carne, esta última prácticamente inexistente en la dieta de los ciudadanos, aseguró.

“Yo he optado por adquirir todo lo que es fruta y verdura en las fruterías que hay en la ciudad, en esos negocios no hay martes de verdura y esos cuentos, ahí los precios se mantienen todos los días, y si compras al mayoreo resulta mucho más barato, porque las supuestas ofertas de los supermercados no son verdaderas”, añadió.

Es increíble dijo Ángeles Oseguera, el precio de la carne, si quieres hacer un caldo el precio está en 120 pesos, pero si deseas comer unas milanesas encuentras con un precio de 180 a 200 pesos, algo exagerado realmente.