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Encabeza Jorge Luis Miranda Niño jornada de convivencia familiar

La actividad se realizó en la escuela "Arturo Luna Menchaca"

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme objetivo de estrechar los lazos entre la sociedad civil y las instituciones educativas, esta mañana se llevó a cabo una Gran Lotería Familiar en la Escuela Primaria “Arturo Luna Menchaca” de la colonia Villas de San Miguel, contando con la destacada presencia del Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados.

​El evento se transformó en un espacio de encuentro donde la comunidad escolar y representantes de los profesionales del derecho en la ciudad compartieron una mañana de tradición y alegría. La participación de la Barra de Abogados, bajo el liderazgo de Miranda Niño, subraya el compromiso del gremio con el tejido social y el fortalecimiento de los valores familiares en el sector poniente de Nuevo Laredo.

​Durante la jornada, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño convivió con padres de familia, alumnos y personal docente, destacando la importancia de generar espacios de sano esparcimiento que unan a la ciudadanía.

“Es fundamental que como profesionales y como sociedad estemos presentes en las escuelas; la convivencia familiar es el pilar que sostiene a nuestra comunidad”, señaló durante el encuentro.

​La actividad concluyó en un ambiente festivo, donde la presencia del Presidente de la Barra de Abogados fue clave para reafirmar que la colaboración entre diferentes sectores de la ciudad es esencial para el bienestar de las familias en Villas de San Miguel.

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