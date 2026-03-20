Aston Villa vence a Lille para alcanzar los cuartos de final de la Liga Europa

Equipo inglés confirma su regularidad europea, mientras Forest, Betis y Celta completan una jornada intensa rumbo a la siguiente fase

John McGinn del Aston Villa celebra al vencer al Lille en los octavos de final de la Liga Europa el jueves 19 de marzo del 2026. (David Davies/PA via AP)

John McGinn del Aston Villa celebra al vencer al Lille en los octavos de final de la Liga Europa el jueves 19 de marzo del 2026. (David Davies/PA via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- John McGinn anotó y el Aston Villa avanzó a los cuartos de final de una competición europea por tercer año consecutivo con la victoria el jueves 2-0 sobre Lille.

Villa, que protegía una ventaja de 1-0 obtenida en el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa, avanzó con un global de 3-0 para preparar un cruce de cuartos de final contra Bologna, que venció 4-3 a la Roma tras la prórroga para avanzar con un global de 5-4.

McGinn, que apenas regresó de una lesión de rodilla hace una semana, culminó una jugada iniciada por el arquero argentino del Villa, Emiliano Martínez, quien habilitó a Jadon Sancho con un pase largo para asistir al capitán de Villa en el segundo tiempo. El suplente Leon Bailey sentenció la victoria al final.

Penales perfectos

Nottingham Forest alcanzó el jueves los cuartos de final de la Liga Europa tras imponerse a Midtjylland en la tanda de penales en Dinamarca.

Los suplentes Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré y Neco Williams convirtieron desde los once metros, mientras que Midtjylland falló sus tres lanzamientos.

Midtjylland había sorprendido a Forest 1-0 en el partido de ida de los octavos de final en el City Ground, pero el argentino Nicolás Domínguez y Ryan Yates marcaron para los visitantes el jueves.

Parecía que el equipo inglés se encaminaba a los cuartos de final antes de que Martin Erlić, de Midtjylland, anotara para dejar el marcador global 2-2 y forzar la prórroga.

El entrenador de Forest, Vítor Pereira, había dado descanso a varios titulares de cara a un partido clave de la Liga Premier contra Tottenham el domingo. Ambos equipos están apenas por encima de la zona de descenso.

Forest ganó el derecho de enfrentar al Porto. William Gomes y el suplente Victor Froholt anotaron para el equipo portugués, que venció 2-0 en casa a Stuttgart para imponerse 4-1 en el global. El equipo de la Bundesliga terminó el partido con 10 hombres.

Una ventaja de 1-0 del partido de ida no fue suficiente para el Panathinaikos ante Real Betis, que se disparó a una victoria 4-0 en Sevilla para preparar un duelo de cuartos de final con el Braga.

Ganadores de la fase de liga, eliminados

El Lyon, que fue el ganador de la fase de liga, fue eliminado por el Celta de Vigo al perder 2-0 en casa tras quedarse con nueve hombres, después de empatar 1-1 en España.

La tarjeta roja al defensor de Lyon Moussa Niakhaté a los 19 minutos resultó decisiva.

Celta mantuvo ocupado al arquero de Lyon, Dominik Greif, hasta que Javi Rueda definió a quemarropa a la hora de juego. Ferran Jutgla añadió el segundo en un contragolpe en el tiempo añadido. Poco después, Nicolás Tagliafico también vio la tarjeta roja.

Celta se medirá con el Freiburg en los cuartos de final. El equipo alemán alcanzó esa instancia por primera vez tras imponerse con comodidad 5-1 en casa a Genk para remontar la derrota 1-0 del partido de ida en Bélgica.

Sarr rescata al Crystal Palace

En la Conference League, el torneo de tercera categoría, Ismaïla Sarr anotó su segundo gol en la prórroga para darle a Crystal Palace una victoria 2-1 sobre Larnaca, que jugó con 10 hombres, y enviar al equipo inglés a los cuartos de final en su primera campaña europea. Los equipos empataron 0-0 la semana pasada en Londres.

Sarr adelantó a Crystal Palace antes de que Enric Saborit igualara, lo que forzó la prórroga en Chipre. Más tarde, Saborit fue expulsado.

Crystal Palace enfrentará a continuación a Fiorentina, dos veces subcampeón, que ganó 2-1 en la cancha del equipo polaco Rakow para imponerse 4-2 en el global.