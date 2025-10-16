En un fin de semana, detiene CBP a cuatro hombres buscados por delitos sexuales que involucraban a niños

LAREDO, Texas — Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., asignados a los puertos de entrada de la Oficina de Campo de Laredo, durante un período reciente de 72 horas detuvieron a cuatro hombres buscados por órdenes de arresto pendientes por delitos sexuales que involucraban a niños.

“Durante el fin de semana festivo del Día de la Raza, nuestros oficiales de primera línea de la CBP en los puertos de entrada de la Oficina de Campo de Laredo mantuvieron la vigilancia y detuvieron a cuatro hombres buscados con órdenes de arresto pendientes por presuntos delitos sexuales que involucran a menores”, declaró Donald Kusser, Director de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Laredo.

“Los delitos sexuales que involucran a menores se encuentran entre los más atroces que encontramos. Trabajamos diligentemente para garantizar que las personas acusadas de este tipo de delitos rindan cuentas y tengan su oportunidad ante los tribunales”, continuó.

El 13 de octubre, oficiales de CBP en el Puente Puerta a las Américas, remitieron a Luis Manuel Méndez III, peatón de 31 años y ciudadano estadounidense, a una inspección secundaria tras una inspección primaria. Durante la inspección secundaria, los oficiales de la CBP, utilizando verificación biométrica y bases de datos federales de las fuerzas del orden, verificaron su identidad y descubrieron que tenía una orden de arresto pendiente por agresión sexual agravada a un menor, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar. Los oficiales de la CBP entregaron a Méndez a los agentes del sheriff del Condado de Webb para su traslado a la cárcel del Condado de Webb donde se ejecutará la orden.

El 12 de octubre, oficiales de CBP en el puente Juárez-Lincoln detuvieron al pasajero de autobús Isidro Gutiérrez, un ciudadano estadounidense de 57 años buscado por una orden de arresto pendiente por delito grave emitida por el Departamento de Policía de Laredo por indecencia con un menor y lo entregaron a oficiales del Departamento de Policía de Laredo.

También el 12 de octubre, oficiales de CBP en el mismo puente detuvieron al conductor del vehículo Armando Hernández, de 32 años, un ciudadano estadounidense buscado por una orden de arresto pendiente por delito grave emitida por el Departamento de Policía de Laredo por indecencia con un menor por contacto sexual y lo entregaron a los oficiales del Departamento de Policía de Laredo.

El 11 de octubre, oficiales de CBP en el Puente Internacional Gateway en Brownsville detuvieron al pasajero del vehículo Gilberto Fernández Vega, un ciudadano mexicano de 65 años buscado por una orden de arresto pendiente por delito grave emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron por indecencia con un menor por contacto sexual y lo transportaron a la cárcel del Condado de Cameron.

El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos. Con base en información del NCIC, oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.