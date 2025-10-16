Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición al Everest de 1953, muere a los 92 años

"Con él, un capítulo de la historia del montañismo ha desaparecido"

ARCHIVO - Kanchha Sherpa, de 91 años, que fue uno de los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y su guía sherpa Tenzing Norgay a la cumbre del pico de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953, habla durante una entrevista con The Associated Press en Katmandú, Nepal, el 2 de marzo de 2024. (AP Foto/Niranjan Shrestha, Archivo)

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Kanchha Sherpa, el único miembro sobreviviente del equipo de expedición de montaña que conquistó por primera vez el monte Everest, murió el jueves temprano, según la Asociación de Montañismo de Nepal.

Kanchha murió a los 92 años en su hogar en Kapan, en el distrito de Katmandú, Nepal, confirmó Phur Gelje Sherpa, el presidente de la asociación.

“Falleció pacíficamente en su residencia”, Phur Gelje Sherpa dijo a The Associated Press, explicando que llevaba un tiempo enfermo. “Con él, un capítulo de la historia del montañismo ha desaparecido”.

Los ritos funerarios se celebrarán el lunes, señaló.

Kanchha Sherpa fue uno de los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y a su guía sherpa Tenzing Norgay a la cima del pico de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953. Fue uno de los tres sherpas que alcanzaron el último campamento antes de la cumbre con Hillary y Tenzing.

Nacido en 1933 en Namche Bazar, la puerta de entrada al Everest, comenzó a practicar montañismo a los 19 años y se mantuvo activo en el sector de expediciones hasta los 50 años.

En una entrevista con The Associated Press en marzo de 2024, expresó su preocupación por la masificación y la suciedad en el pico más alto del mundo, y exhortó a la gente a respetar la montaña como una diosa.

“Sería mejor para la montaña reducir el número de escaladores”, dijo.

Entre los sherpas, un pueblo del Himalaya conocido por ser guías de montañismo, el Everest es venerado como Qomolangma, o diosa madre del mundo. Los miembros de la comunidad suelen realizar rituales religiosos antes de escalar la cumbre.

A Kanchha Sherpa le sobreviven su esposa, cuatro hijos, dos hijas y nietos.