En Tamaulipas se construirán nueve subestaciones para mejorar suministro eléctrico y reducir apagones

Estarán en Tampico, Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo

Walter Julián Ángel Jiménez señaló que Tamaulipas resultó beneficiado con nueve proyectos de subestaciones que se terminarán en el verano del próximo año. [Agencias]
Agencias

Tampico, Tam.- El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, afirmó que las subestaciones que se construirán en el estado mejorarán los procesos de suministro de energía.

“Somos un estado netamente productor de energía; con las subestaciones que se están construyendo mejorarán los procesos de suministro y el acceso a la energía para la población”, puntualizó.

Señaló que Tamaulipas resultó beneficiado con nueve proyectos de subestaciones que se terminarán en el verano del próximo año, así como con la reactivación del proyecto de transmisión Huasteca a Nuevo León.

“A Tamaulipas le fue bastante bien con el nuevo programa de expansión que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y estas subestaciones que se terminan el verano del próximo año, así como la reactivación del proyecto de transmisión Huasteca a Nuevo León, que va a permitir subir mayor capacidad de generación y aprovechar los recursos eólicos que tenemos en el estado”, argumentó.

Dichas subestaciones se estarán construyendo en los municipios de Tampico, Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y estarán enfocadas en los parques industriales de dichos lugares.

Añadió que estas subestaciones beneficiarán a las y los tamaulipecos con una reducción de más del 50% en los apagones, en comparación con el año 2024.

Finalizó señalando que se buscará mejorar los indicadores de confiabilidad para acercarse cada vez más a menores interrupciones. Desde la Secretaría de Desarrollo Energético se impulsará un programa para la instalación de sistemas avanzados de gestión de la energía.

