En NLD disminuyen contagios por Covid

NUEVO LAREDO, TAM. – Los internamientos por Covid-19 en la ciudad han ido a la baja, aseguró Filiberto Martínez Cuéllar, epidemiólogo del Hospital General “Solidaridad” en Nuevo Laredo.

Señaló que de 25 internados que se tenían la semana pasada, disminuyeron a 17 pacientes, de los cuales tres están intubados.

“En los últimos días ha ido disminuyendo la cantidad de pacientes que están internados, ahorita tenemos en la actualidad 17 pacientes internados y todos son positivos, tenemos cuatro intubados, desafortunadamente ha habido defunciones con mayor frecuencia”, mencionó.

Dijo que los nuevos ingresos de personas contagiadas ya no son jóvenes, si no pacientes de 50 a 70 años de edad.

“Los ingresos ya no son de personas jóvenes, el rango de edad ya está oscilando de nueva cuenta entre los 50 y 70 años principalmente y claro que muchos de ellos presentan comorbilidades, a veces ya no tanto por diabetes o hipertensión, si no de obesidad o problemáticas de asma o de VIH- SIDA”, aseguró.

Destacó que durante agosto se registraron en el hospital general 57 defunciones, entre fallecimientos naturales y contagiados por Covid-19.

En cuanto a que, si se han registrado casos con la variante Delta, el epidemiólogo indicó que se desconoce.

“No sabemos realmente si las personas contagiadas presentan esta variante, porque no se ha hecho la tipificación, podría ser que algunos pacientes la presenten, pero no podríamos asegurarlo”, finalizó Martínez Cuéllar.