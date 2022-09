Empatan Necaxa y Mazatlán 2-2 en entretenido duelo

Ambos conjuntos buscaron al final el triunfo, pero no se hicieron más daño.

AGUASCALIENTES,.- El Necaxa y el Mazatlán empataron 2-2 este viernes en la cancha del estadio Victoria, en un resultado que parece ser un mal negocio para ambos de cara a la repesca del Apertura 2022.

Los visitantes salieron con la intención de sumar los tres puntos, y al 33′ abrieron el marcador gracias a un buen gol de Miguel Sansores, quien con un potente remate de cabeza al ángulo hizo inútil la estirada del portero Luis Malagón y puso el 1-0.

El resultado era pésimo para los dirigidos por Jaime Lozano, por eso se lanzaron por la igualada y al 44′, en una descolgada, Facundo Batista se enfiló solo frente al portero Ricardo Gutiérrez y no perdonó para poner el 1-1.

Parecía que así se iban a ir al descanso, pero de nuevo un cabezazo le dio la ventaja al cuadro dirigido por Gabriel Caballero; al 45+1′ Roberto Meraz llegó por sorpresa y tendiéndose mandó al fondo el balón para el 2-1 parcial.

El Necaxa no se dio por vencido y al 59′ Batista hizo su segundo de la noche, esta vez ayudado por la barrera mazatleca en el cobro de un tiro libre, que por la desviada acabó en el fondo de la red.

Los Rayos sumaron 19 puntos y arañan un sitio en la repesca; en la fecha 17 visitan al eliminado Atlas, que tendrá nuevo técnico por la salida de Diego Cocca.

El Mazatlán alcanzó las 17 unidades, pero para llegar a la reclasificación deberá vencer la próxima semana al Santos y esperar resultados.