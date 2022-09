Fanática arrebata micrófono a Karol G en pleno concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Karol G tuvo una extraña interacción con una de sus “fanáticas” durante su exitoso Tour “Strip Love”, pues ésta última le arrebató el micrófono para poder cantar con ella, lo que generó polémica en redes sociales.

La intérprete de “Provenza” se encuentra recorriendo diversas regiones de Estados Unidos y se ha presentado en escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York. Pese a que sus canciones se escuchan en la radio y suenan por todos lados, parece que no todos se las saben.

En un video que circula en redes sociales se ve a la pelirroja interactuando con su público mientras canta “El barco”, cuando de pronto se acerca a una de las esquinas y ofrece el micrófono a la fanática, tras esto, se alcanza a percibir que la joven le quita con brusquedad el aparato y de un momento a otro comienza a intentar cantar.

Esto impactó a los usuarios en redes sociales debido a que la admiradora, además de arrebatarle el aparato, no pudo seguir la letra de la canción: Karol volvió a tomar el micrófono y le dijo frente a la mirada de los asistentes.

“No mi amor se las tiene que aprender ¿puede?”, por lo que el resto del público gritó y siguió disfrutando del concierto.

La acción de la joven fue calificado por los usuarios como “una tremenda vergüenza”.

Posteriormente, en TikTok, la seguidora publicaría su versión de la historia ya que dijo saberse la letra pero ver tan de cerca a la estrella la puso nerviosa.

“Yo soy tan fan de Karol G y me puse en estado de shock y la gente es tan odiosa, tan envidiosa, que hacen todo para arruinarle el momento feliz a las personas”.

La mujer agregó que por estar tan emocionada no la canto, sin embargo, también salieron versiones que aseguraron que la artista volvió a darle el micrófono para que pudiera cantar.