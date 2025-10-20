Empata Cremonese con Udinese pese al esfuerzo de Jamie Vardy

El delantero inglés fue titular por primera vez en Italia, pero su equipo no logró sostener la ventaja y sumó otro empate

ITALIA.- Cremonese no pudo mantener una ventaja temprana y empató 1-1 en casa contra Udinese el lunes, en su cuarto empate en cinco partidos de la liga italiana.

El exdelantero del Leicester, Jamie Vardy, hizo su primera aparición como titular para Cremonese después de dos apariciones como suplente, pero fue el defensor Filippo Terracciano quien adelantó al equipo local a los cuatro minutos, al cabecear un tiro libre desde la izquierda.

Federico Bonazzoli y Franco Vázquez ambos golpearon el poste mientras Cremonese buscaba un segundo gol, pero Nicolo Zaniolo empató para Udinese al inicio de la segunda mitad.

Vardy, quien firmó con el equipo italiano en la temporada baja después de una carrera de 13 años en Leicester, jugó los 90 minutos completos y estuvo cerca de anotar en dos ocasiones, además de recibir una tarjeta amarilla al final del partido.

El resultado deja a ambos equipos en la mitad de la tabla, con Cremonese en el décimo lugar, un punto y un puesto por encima de Udinese. Cremonese ahora está invicto en casa en diez partidos.