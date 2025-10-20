Anuncian candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para 2031

La FIFA analiza la propuesta única de estos países de la CONCACAF para organizar la Copa Mundial Femenina, con 48 selecciones participantes

Trinity Rodman del Spirit de Washington está de pie durante la segunda mitad de un partido de fútbol de la NWSL contra Bay FC, el 23 de agosto de 2025, en San Francisco. (AP Photo/Benjamin Fanjoy, archivo)

NUEVA YORK.- México, Costa Rica y Jamaica se sumaron al plan de Estados Unidos para montar la Copa Mundial femenina de 2031, la única candidatura que la FIFA está considerado para el torneo.

Estados Unidos, líder de la candidatura y cuatro veces campeona mundial, anunció el lunes las adiciones de las otras tres naciones de la CONCACAF.

Las federaciones de Estados Unidos y México retiraron su candidatura conjunta para organizar la edición de 2027 en abril de 2024, enfocándose en la cita de 2021. Dos semanas después, la FIFA designó a Brasil como sede para 2027.

En abril pasado, la FIFA indicó que la federación de Estados Unidos era la única aspirante para ser anfitriona del torneo de 2031 como parte de una candidatura junto a socios de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol que se anunciaría posteriormente.

Estados Unidos fue sede del torneo de 1999, que se expendió de 12 a 16 equipos. También montó el torneo de 2003 con apenas cuatro meses de anticipación luego que la FIFA no pudo escenificar la competición en China por un brote del virus del SARS.

“Esta candidatura refleja la confianza que la FIFA y la CONCACAF han depositado en nuestras federaciones para seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenino”, dijo Mikel Arriola, presidente de la federación mexicana, citado en un comunicado. ”El Mundial femenino 2031 será una oportunidad histórica para consolidar el progreso de nuestro deporte en la región e inspirar a una nueva generación de jugadoras y aficionadas en México”.

La FIFA expandió la cantidad de equipos a 32 para el torneo que se disputó en Australia y Nueva Zelanda. Brasil repetirá eso en 2027. El campeonato de 2031 llegará a 48 participantes.

Será la primera vez que México albergue una Copa Mundial de mujeres. El país será coanfitrión del Mundial de hombres de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. También fue sede del Mundial masculino en 1970 y 1986.

Costa Rica y Jamaica recibirán partidos de un Mundial absoluto en cualquier categoría.

Los costarricenses fueron sede del Mundial femenino Sub20 en 2022.

“Unirnos a Estados Unidos, México y Jamaica en esta candidatura representa uno de los avances más positivos para el crecimiento del fútbol en nuestro país”, indicó Osael Maroto Martínez, presidente de la federación costarricense. “Creemos firmemente que contamos con todos los elementos necesarios para brindar la mejor experiencia, infraestructura y talento humano”.