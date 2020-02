Emociona Óscar a Almodóvar y Joon-Ho

E.U.- Juntos, o por separado, Bong Joon-Ho y Pedro Almodóvar son los más solicitados, los más buscados, los más aclamados… Todos unos rockstars.

El director de Parásitos, la cinta surcoreana que compite por seis premios Óscar, y el creador de Dolor y Gloria, que aspira a dos, se encontraron en diversas actividades organizadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), entre ellas el simposio de Mejor Película Internacional.

Los cineastas generaron furor, concentrados en debatir sobre cine y listos para la selfie o el autógrafo, no sólo cinéfilos, sino miembros de la Academia, otras celebridades y su propio equipo de trabajo.

Ambos, quienes han hecho promoción con sus colegas y competidores Jan Komasa (Corpus Christi), Tamara Kotevska y Ljuvomir Stefanov (Honeyland) y Ladj Ly (Los Miserables), comparten su sentir por todo lo que han vivido previo a la ceremonia de mañana.

Bong Joon-Ho

Creador de filmes como Madre y Okja, el originario de Daegu, Corea del Sur, es el claro favorito para ganar la estatuilla a Mejor Película Internacional, y muchos apuestan por la categoría de Mejor Director.

“Mi misión no es para que me reconozcan, sino para que vean mi cine y el cine de mi país. Siento que eso que llaman el fenómeno de Parásitos, es la consecuencia de que en mi país hay grandes maestros, mentores y que viene una gran escuela de cine.

“Lo que yo quiero es que el público voltee a ver a Corea del Sur como una fuente de muy buen cine, porque hay buenísimos cineastas”, expresó.

El también escritor y productor aclaró que entiende el inglés, pero no se siente seguro de expresar lo que desea y por eso requiere los servicios de un traductor.

“Quisiera que dejáramos de encasillar el cine en un género y habláramos de las posibilidades de hacer filmes solo para las emociones, para la cultura y para el espíritu. Hoy me entiendo con un cine muy universal que tiene esa virtud: lo aprecian donde sea”.

Receptor de la Palma de Oro en Cannes el año pasado y premiado en diversas partes del mundo, el asiático aseguró que tiene planes para más proyectos, pero que no siempre depende de él concretarlos, sino de los productores e inversores.

“Soy una persona muy obsesiva con lo que hago, todo lo escribo y lo dibujo. Lo que me interesa lo pongo en lápiz y papel y así voy formando ideas. Creo que es un buen ejercicio para cualquier persona que tiene un proyecto creativo: dibujar, bocetar”, dijo el director, con esa simpatía que presume.

Pedro Almodóvar

Venerado, admirado, respetado Pedro ha creado cine de fama internacional como Volver, Hable con Ella o Todo Sobre Mi Madre, que lo han hecho una celebridad aunque él no se asocie con esta palabra.

“Antes no le daba importancia a nada, ni a los premios ni a los halagos ni a los cumplidos. Solo quería hacer cine, y me sentía muy feliz de poder decir o hacer lo que me daba la gana. Mi perspectiva ha cambiado.

“Cuando gané (el Óscar) por Hable con Ella (Mejor Guión Original) no dimensioné la relevancia. En esta ocasión, cuando eligieron mi película para representar a España, sentí que si no me nominaban no podría volver a entrar a mi país y me tendría que mudar a otra parte”, admitió.

Más que como una necesidad personal de contar su propia historia de redención o de reconciliación, percibió Dolor y Gloria como una reflexión personal sobre el dolor íntimo y el reencuentro con personajes claves en su vida.

“Cuando escribo una idea, la tengo muy clara, y quizá al momento de hacerla existe una predisposición sentimental. Tal vez, cambia con el tiempo y esto me sucedió con esta película. Sabía que quería expresar algo, pero al final fueron saliendo muchos sentimientos que no tenían contemplados”.

Sin querer hablar de su nueva película que hará en México ni de otros proyectos, el español aseguró que sabe el futuro inmediato de Dolor y Gloria… al menos en el Óscar.

“No creo ganar, sé que Bong (Joon-Ho) será quien gane, pero la verdad, ha sido una gran experiencia conocer a los demás nominados en la categoría (Mejor Película Internacional) y no puedo expresar más que mi orgullo por eso.

“Que nadie diga que no los admiro, al contrario, son personas muy muy talentosas”, expresó el cineasta de 70 años.