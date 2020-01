Emiten orden de arresto a Odell Beckham Jr

ESTADOS UNIDOS.- Y será una problemática nalgada para Odell Beckham Jr.

La policía de Nueva Orleans emitió una orden de arresto en contra del receptor de los Cafés de Cleveland, quien el lunes pasado nalgueó a un guardia de seguridad del Estadio Superdome.

El jugador de la NFL estuvo en el vestidor de LSU tras el triunfo en la Final Nacional ante Clemson, y ahí ocurrió el incidente.

El guardia levantó la denuncia y Beckham es acusado de agresión simple, la cual conlleva una multa de mil dólares y/o seis meses de prisión.

“Somos conscientes del incidente y hemos estado en contacto con Odell y sus representantes sobre el asunto. Están cooperando con las autoridades correspondientes para abordar adecuadamente la situación”, establecieron los Cafés en un comunicado.

Además, Beckham también habría dado dinero a los jugadores en su celebración, lo que va contra las reglas de la NCAA. La escuela ya investiga este incidente.

