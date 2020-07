Emiten alerta sanitaria por ardilla con peste bubónica en EU

EU.- El Departamento de Salud de Jefferson, en Colorado, emitió una alerta sanitaria luego de detectar a una ardilla que dio positivo a la peste bubónica, que puede ser contraída por personas y otros animales.

El animal fue encontrado el sábado pasado en la ciudad de Morrison y, tras dar positivo a la enfermedad, es el primer caso que se detecta en el condado de Jefferson.

El departamento de Salud de la región de Colorado advirtió a la población a tomar medidas para evitar el contagio entre personas o sus mascotas.

La Clínica Mayo precisa que la peste se transmite por las pulgas que se han alimentado de roedores infectados con la bacteria Yersinia pestis o humanos que estuvieron en contacto con ellos. Principalmente se pueden encontrar a estos roedores en áreas rurales o semirurales de Estados Unidos, Asia y África. En la Unión Americana, las zonas con mayor número de casos son Nuevo México, Arizona y Colorado, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En promedio, 5 mil personas contraen la enfermedad cada año, en el mundo, y puede causar la muerte si no se trata de inmediato por un médico.

Los gatos son especialmente susceptibles y es altamente probable que mueran si no son atendidos rápidamente.

NOTICE: On Saturday, July 11, a squirrel found in the Town of Morrison tested positive for bubonic plague. The squirrel is the first case of plague in the county. Read more: https://t.co/Ernd8QYrgA

— Jefferson County Public Health (@JeffcoPH) July 12, 2020