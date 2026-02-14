Elimina Mansfield al Burnley y firma sorpresiva hazaña en Copa FA

Kain Adom (izquierda), del Burton Albion, y Soungoutou Magassa, del West Ham United, en acción durante el partido de fútbol de la cuarta ronda de la Copa FA inglesa entre el Burton Albion y el West Ham United en Burton upon Trent, Inglaterra, el sábado 14 de febrero de 2026. (Mike Egerton/PA vía AP)

MANCHESTER, Inglaterra.- El Mansfield, de tercera categoría, protagonizó la última sorpresa en la Copa FA de este año al eliminar el sábado al Burnley, de la Liga Premier.

El gol de Louis Reed en el minuto 80 en Turf Moor completó una remontada para una victoria 2-1 del equipo de la League One en la cuarta ronda, después de ir perdiendo en la primera mitad.

“En cuanto salió el disparo sentí que iba a entrar”, dijo a la BBC. “He estado trabajando en ellos durante toda la semana . Los chicos dijeron: ‘Este es tu momento, ve y tómalo’. Por suerte, lo hice”.

En cuanto a hazañas de “matagigantes”, quizá no sea tan espectacular como la victoria del Macclesfield, de una categoría inferior, contra el vigente campeón Crystal Palace el mes pasado, pero es otro gran resultado sorpresa en la competición de eliminación directa más antigua del fútbol.

Sin embargo, no hubo cuento de hadas para el Salford, de cuarta categoría, en el campo del Manchester City, aunque logró mantener el marcador en 2-0 en el Etihad Stadium.

El Newcastle remontó un gol en contra para vencer al Aston Villa, con 10 hombres, 3-1 y el Burton Albion asustó al West Ham antes de perder 1-0 en la prórroga.

El Liverpool venció cómodamente al Brighton 3-0.

Mansfield agrava la miseria del Burnley

El Mansfield está en un sueño. La temporada del Burnley simplemente empeora.

Luchando contra el descenso, el equipo de Scott Parker sufrió la humillación de quedar eliminado de la copa por un rival dos divisiones inferior.

Incluso después de ganar solo dos de sus 18 partidos anteriores, el Burnley aun así llegó al encuentro como el gran favorito. Y la decisión de Parker de hacer nueve cambios en su alineación sugirió que pensaba que su equipo podría manejar a un Mansfield que está a mitad de tabla en la League One.

Y cuando Josh Laurent marcó en el minuto 21, parecía que el equipo local sellaría su pase a la siguiente ronda.

Eso fue hasta una reacción en la segunda mitad del Mansfield , impulsada por el empate de Rhys Oates ocho minutos después del descanso. Reed enloqueció a los aficionados visitantes con su gol de la victoria en los minutos finales.

La racha perfecta del Man City sigue en pie

Ha sido una muy buena semana para el equipo de Pep Guardiola, que ha recortado la distancia con el líder de la Liga Premier, el Arsenal, a cuatro puntos.

Y su persecución de cuatro trofeos sigue en buena forma tras la victoria contra el Salford , el equipo copropiedad de las leyendas del Manchester United David Beckham y Gary Neville.

No es que Guardiola estuviera impresionado con el rendimiento contra un rival de la League 2.

“La única buena noticia es que seguimos adelante”, dijo. “(Estaría) bien decir que mentalmente estamos agotados, pero este es nuestro trabajo y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”.

El City goleó al Exeter 10-1 en la ronda anterior y arrasó al Salford 8-0 la temporada pasada.

El Salford pudo temer un desenlace similar cuando Alfie Dorrington marcó un autogol en el minuto 6. Pero el City tuvo que esperar hasta el 81 para volver a marcar, por medio de Marc Guehi, a quien se le ha dado una segunda oportunidad en la copa después de haber sido parte del equipo del Palace que fue sorprendido por el Macclesfield en la ronda anterior .

Roja a Bizot le cuesta al Villa

Ganando 1-0 en casa al borde del descanso, todo cambió para el Aston Villa cuando el portero Marco Bizot quedó varado fuera de su área y derribó a Jacob Murphy, del Newcastle.

Probablemente evitó que Murphy se fuera solo para empatar tras el gol tempranero de Tammy Abraham. Pero la tarjeta roja a Bizot dejó al Villa con un hombre menos y el Newcastle lo aprovechó al máximo.

En ausencia del lesionado Bruno Guimaraes, Sandro Tonali fue el protagonista con dos goles, el segundo un disparo raso desde lejos.

Nick Woltemade puso el 3-1 en el minuto 88 tras un malentendido en la defensa del Villa.

Liverpool bajo control total

Puede que la defensa del título de la Liga Premier del Liverpool se haya desmoronado, pero el equipo de Arne Slot tiene mucho por qué jugar esta temporada.

El club de Merseyside está clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones y avanzó en la FA Cup con una victoria por 3-0 contra el Brighton.

Los goles de Curtis Jones, Dominik Szoboszlai y el egipcio Mohamed Salah desde el punto penal aseguraron una victoria cómoda en Anfield.

Susto del West Ham

Burton lucha contra el descenso en la tercera categoría del fútbol inglés, pero se midió de tú a tú con su rival de la máxima división y forzó el partido a la prórroga en el Pirelli Stadium.

Se necesitó un gol en el minuto 95 del suplente Crysencio Summerville para separar a los equipos .

Una tarjeta roja a Freddie Potts seis minutos después del gol de Summerville hizo que todavía hubiera algunos nervios antes de que sonara el pitido final.

Hubo alivio generalizado en el West Ham, que esta temporada libra su propia batalla por evitar el descenso.

El Norwich venció al West Brom 3-1 y el Southampton necesitó la prórroga para vencer al Leicester 2-1.