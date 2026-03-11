Elimina Barcelona a Botafogo y avanza a fase de grupos de Libertadores

Gol de Milton Céliz en Brasil selló clasificación del club ecuatoriano tras empate en la ida

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gol de Milton Céliz a los ocho minutos, Barcelona derrotó el martes 1-0 a Botafogo y consiguió su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras el empate 1-1 en el partido de ida, el equipo ecuatoriano se impuso a domicilio al aprovechar con eficacia uno de sus pocos ataques y exhibir un gran orden defensivo.

Céliz anotó el tanto de la victoria en la primera llegada de Barcelona, que eliminó a un rival brasileño por segundo año consecutivo, tras dejar en el camino a Corinthians en la tercera fase preliminar en 2025.

Botafogo, campeón del torneo en 2024, quedó fuera pese a realizar una gran inversión económica y sumó este revés a la eliminación ante Flamengo en el Campeonato Carioca y dos derrotas en el inicio del campeonato brasileño.

El Fogao, propiedad del magnate estadounidense John Textor, se unió a Bahía, que cayó ante O’Higgins en la ronda anterior, como los elencos brasileños que no alcanzaron el objetivo de acceder a la fase de grupos.

Brasil, que ha conquistado el título en las últimas siete ediciones, estará representado por Flamengo — vigente campeón —, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense y Mirassol.

Botafogo continuará su participación internacional en la Copa Sudamericana, donde también estarán los otros tres equipos que no logren acceder a la fase de grupos de la Libertadores.

Esta semana se conocerán los clasificados restantes tras la disputa de los enfrentamientos Sporting Cristal–Carabobo (1-0 en la ida), Tolima–O’Higgins (0-1) e Independiente Medellín–Juventud de Las Piedras (1-1).

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo. El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Botafogo salió a imponer condiciones y creó tres ocasiones en los instantes iniciales, pero fue Barcelona el que golpeó en su primera llegada.

El cuadro visitante atacó por la banda izquierda y Céliz finalizó con un preciso remate desde la medialuna del área, que el arquero Leo Linck no pudo contener.

Barcelona perdió a los 34 minutos al extremo Joao Rojas, quien salió de la cancha por una lesión en la rodilla izquierda.

El técnico de Botafogo, Martín Anselmi, aprovechó la pausa para introducir al delantero Joaquín Correa, exjugador del Inter de Milán, en lugar del zaguero Mateo Ponte.

A pesar de llevar la iniciativa y generar 12 tiros con un 82% de posesión de balón, el Fogao no tuvo precisión para trasladar su dominio al marcador y se marchó a los vestuarios con el abucheo de su afición.

En el descanso, Botafogo sumó un atacante más con el ingreso de Arthur Cabral por el defensa Bastos.

Con Cabral, que llegó desde el Benfica, Correa, Matheus Martins y Álvaro Montoro, el equipo carioca juntó a todas sus piezas ofensivas en busca de la remontada.

El capitán Alex Telles tuvo la mejor oportunidad tras la reanudación con un tiro libre bien colocado, que desvió el portero José Contreras.

El técnico de Barcelona, César Farías, no pudo estar en el banquillo tras ser expulsado en el duelo de ida. El asistente Grenddy Perozo fue el encargado de conducir la organización táctica.

“Puedo asegurar que, si jugábamos 90 minutos más, no nos convertirían goles”, declaró Perozo.

El asedio de Botafogo produjo una nueva ocasión a los 81 minutos con un cabezazo de Cabral, que volvió a ser detenido por Contreras.

El venezolano Contreras, quien finalizó con cinco paradas, también había sido clave en la clasificación por penales ante Argentinos Juniors en la segunda fase preliminar.

Barcelona se protegió con su aplicado bloque bajo y frustró la ofensiva de Botafogo, que cayó en la desesperación en el tramo final del compromiso.