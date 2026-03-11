Destruye EU 16 embarcaciones iraníes y escala tensión en estrecho de Ormuz

Un hombre camina frente a un edificio destruido que alojaba una rama de Al-Qard Al-Hassan, una institución financiera no bancaria dirigida por Hezbollah, atacada por aviones israelíes en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el martes 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Hussein Malla)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Estados Unidos informó el martes de la destrucción de 16 embarcaciones iraníes, mientras que la República Islámica prometía bloquear las exportaciones de petróleo de la región como parte de sus amenazas por impedir la navegación de buques petroleros por una vía que transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Las fuerzas armadas señalaron que los buques destruidos eran usados para la colocación de minas, aunque el presidente Donald Trump dijo en redes sociales que no había reportes de que Irán estuviera colocando explosivos en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos dio a conocer la cifra, acompañada de imágenes no clasificadas de algunas de las embarcaciones, después de que Trump advirtió a Irán de no colocar minas en el estrecho.

Ambas partes endurecieron su postura mientras la guerra entraba a su 11º día. Trump amenazó con golpear a Irán “a un nivel nunca antes visto” si la República Islámica no retiraba de inmediato cualquier mina que haya desplegado en el canal.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió nuevamente los ataques más intensos hasta ahora, mientras que el Pentágono detalló el saldo de las lesiones sufridas por las tropas estadounidenses.

Por su parte, el gobierno de Irán descartó cualquier negociación, amenazó directamente a Trump y ordenó nuevos ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico.

En Irán, residentes de Teherán dijeron que experimentaron algunos de los bombardeos más intensos de la guerra. Una mujer afirmó que presenció el ataque a un edificio residencial. Ella y otras personas contactadas por The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Decenas de miles de iraníes han buscado refugio en zonas rurales.

Líbano reporta más muertes

Ataques israelíes cobraron la vida de siete personas en el sur de Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés a primera hora del miércoles.

Un miembro de la Cruz Roja falleció a primera hora del miércoles después de un ataque israelí el lunes contra su unidad mientras rescataban a víctimas de un atentado previo. Bombardeos israelíes dejaron cuatro muertos el martes, incluido un paramédico de Autoridad de Salud Islámica, afiliada a Hezbollah, que atendía a heridos.

Israel informó que trataba de interceptar misiles de Irán y Hezbollah, que comenzó sus ataques sobre territorio israelí luego de que estalló la guerra.

En Irak, drones alcanzaron el martes bases militares dentro del Aeropuerto Internacional, señalaron a la AP dos funcionarios de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a dar declaraciones a la prensa. Algunos drones cayeron cerca de posiciones de seguridad iraquíes, mientras que otros hicieron blanco cerca de instalaciones de apoyo logístico utilizadas por fuerzas de la coalición que encabeza Estados Unidos, dijo un funcionario.

Los ataques de Irán contra Emiratos Árabes Unidos —donde se ubica la ciudad de Dubái— han provocado la muerte de seis personas y han dejado heridas a otras 122.

En Bahrein, el Ministerio del Interior anunció el miércoles que se activaron las sirenas para instar a la población a resguardarse. El día anterior, un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en la capital, Manama, cobrando la vida de una mujer de 29 años y dejando heridas a otras ocho personas.

Pentágono: 140 soldados de EU han resultado heridos

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses alcanzaron más de 5.000 objetivos.

El Pentágono informó por separado el martes que alrededor de 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra. Dijo que la “gran mayoría” de estas lesiones han sido menores, y que 108 militares ya han regresado al servicio. Ocho han resultado “gravemente heridos”, y siete han muerto.

En Irán van al menos 1.230 muertos, mientras que en Líbano se reportaron más de 480 decesos y otros 12 en Israel, según funcionarios.

Los líderes de Irán se han mantenido desafiantes después de días de intensos ataques contra el cuerpo gobernante del país, el ejército, los misiles balísticos y su programa nuclear. “Definitivamente no buscamos un alto el fuego”, escribió en la red social X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.

“Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán”, señaló.

Un alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, advirtió a Trump en X, asegurando que “incluso aquellos más grandes que usted no pudieron eliminar a Irán. Tenga cuidado de que no ser usted el que sea eliminado”. Irán ha sido acusado en otras ocasiones de planear intentos de asesinato contra Trump.

En Washington, el gobierno de Trump se enfrenta a un creciente escrutinio con respecto a la guerra.

“No estoy segura de cuál sea el objetivo final, o cuáles son sus planes”, dijo la senadora demócrata Jacky Rosen el martes, después de una sesión informativa clasificada entre el gobierno y algunos legisladores.

Arabia Saudí desvía buques petroleros lejos del estrecho de Ormuz

Irán ha golpeado repetidamente infraestructura energética con ataques que parecen tener como objetivo generar suficientes penurias en la economía mundial como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques. También ha lanzado drones y misiles contra Israel y bases militares estadounidenses en la región.

El mercado bursátil de Estados Unidos se mantuvo estable el martes mientras Wall Street esperaba la siguiente pista sobre el fin de la guerra.

En tanto, los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de sus picos del lunes. Este tipo de incrementos han estremecido a los mercados financieros de todo el mundo debido a las preocupaciones de que la guerra pueda entorpecer el flujo global de petróleo y gas natural durante mucho tiempo.

La Guardia Revolucionaria de Irán reiteró su posición, y dijo en un comunicado que “no permitirá la exportación de ni un solo litro de petróleo de la región hacia el bando hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Mientras tanto, Amin Nasser, presidente y director general de la empresa petrolera saudí Aramco, dijo que los buques petroleros estaban siendo desviados para evitar el estrecho de Ormuz y que su oleoducto este-oeste alcanzaría esta semana su máxima capacidad de 7 millones de barriles al día que serán trasladados al puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

“La situación en el estrecho de Ormuz impide el paso de volúmenes considerables de petróleo de toda la región”, señaló. “Si esto dura mucho tiempo, eso tendrá un impacto serio en la economía mundial”.

Extranjeros salen de la región

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados dijo el martes que más de 667.000 personas en Líbano se habían registrado como desplazadas —100.000 más que el día anterior— y que más de 85.000 personas de Líbano, en su mayoría sirios, habían entrado en la vecina Siria.

El gobierno británico afirmó que el número de vuelos comerciales desde Emiratos Árabes Unidos a Reino Unido está recuperando sus niveles normales, con 32 vuelos desde Dubái a Reino Unido el lunes y otros 36 programados para el martes. Sin embargo, British Airways indicó que ha suspendido los vuelos hacia y desde Jordania, Bahrein, Qatar, Dubái y Tel Aviv hasta finales de este mes.

Muchos extranjeros han salido de la región del golfo Pérsico desde el inicio de la guerra, incluidos más de 45.000 ciudadanos del Reino Unido, dijo la Cancillería británica. Unas 40.000 personas regresaron a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.