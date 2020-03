Elige Mauricio Martínez cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO.-Hasta ahora no presenta síntomas que pudieran indicar un posible contagio de coronavirus, tampoco se puede hacer la prueba porque están limitadas a los enfermos, pero Mauricio Martínez se puso en cuarentena.

El actor radicado en Nueva York decidió guardarse en su departamento desde el jueves pasado.

Por indicación de sus médicos, el oncólogo que lo atiende en México y el de Estados Unidos, deberá aislarse para evitar un contagio.

“Estoy en cuarentena por órdenes de mis seres queridos, que son médicos, también de mi médico de cabecera que es mi oncólogo. Me dijeron que tenía que guardarme y les hice caso”, comentó el regio.

“No sobreviví al cáncer cuatro veces y a las depresiones de la fregada que me han dado, como para morirme por un virus”.

Dijo que el Alcalde de Nueva York decidió apagar teatros en Broadway luego de que un acomodador del teatro donde se presentaba Moulin Rouge contrajo coronavirus y contagió a algunos actores.

El martes, su “roomie” fue al hospital a realizarse la prueba, pero se la negaron porque hay escasez y son exclusivas para quienes presentan síntomas.

“Tenemos que esperarnos mínimo 14 días encerrados, si ya no presentamos síntomas podríamos calmarnos un poco, pero seguir tomando precauciones”, dijo el protagonista de Unmasked: The Music of Andrew Lloyd Webber.

“Gracias a Dios, tengo un servicio en el que me llegan las comidas hechas, preparadas con las calorías que debo de comer, por lo menos hasta las próximas tres semanas y además compré muchos enlatados, proteínas, granola, galletas, pan, pollo, carne roja y verduras porque no sabemos cuánto va a durar esto”.

Exhortó a los mexicanos y al público a tomar medidas extremas y cuidarse porque el coronavirus es como el cáncer: no avisa.

“Es un virus desconocido para nosotros, es algo nuevo, es como el cáncer, yo que lo he vivido tantas veces, no te avisa… Nos está pegando a todos”.

A la fecha, ha tenido la oportunidad de realizar dos citas médicas con sus doctores, vía skype.

“Me dijo ‘no Mauricio, no eres candidato todavía a la prueba del coronavirus, pero estás haciendo lo correcto, a lo mejor lo puedes tener, pero no te has dado cuenta. Guárdate mínimo 15 días en tu casa'”.

Lamentó la tibieza con la que en México se ha tomado la pandemia al permitir la realización del Festival Vive Latino el sábado y domingo en la Ciudad de México.

Criticó también que el Presidente de México, Andrés Manuel López, siga con sus giras.

“El Presidente saludando y besando a la gente, digo… no señores. Necesitamos llamarle la atención hasta al Presidente, así de grave es esto, no señor, no haga eso.

“Ahorita no aplica lo de los abrazos, póngase gel antibacterial, tápese la boca y promueva la limpieza. Está en todos nosotros cuidarnos”.