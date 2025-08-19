El turismo en Las Vegas disminuye 11%

LAS VEGAS (AP) — El turismo en Las Vegas ha disminuido este verano: los hoteles y centros de convenciones reportan menos visitantes que el año pasado, especialmente del extranjero. Algunos funcionarios culpan de la caída a los aranceles y políticas migratorias del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

La ciudad conocida por sus espectáculos lujosos, bufetes interminables y juegos de azar las 24 horas recibió poco menos de 3,1 millones de turistas en junio, una caída del 11% en comparación con el mismo período en 2024. Los viajeros internacionales disminuyeron en 13%, y la ocupación hotelera cayó en aproximadamente 15%, según datos de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

La alcaldesa Shelley Berkley indicó que el turismo desde Canadá —el mayor mercado internacional de Nevada— se ha reducido de un torrente “a un goteo”. Lo mismo ocurre con México.

“Tenemos una serie de grandes apostadores que vienen de México que no están tan interesados en venir ahora. Y esa parece ser la actitud predominante a nivel internacional”, declaró Berkley a periodistas este mes.

Ted Pappageorge, jefe del poderoso Sindicato de Trabajadores Culinarios, lo llamó la “mala racha de Trump”. Dijo que las visitas desde el sur de California, donde vive una amplia población hispana, también se estaban reduciendo porque la gente tiene miedo de la represión migratoria gubernamental.

“Si le dices al resto del mundo que no son bienvenidos, entonces no vendrán”, manifestó Pappageorge.

Los datos de aerolíneas canadienses muestran que menos pasajeros del norte de la frontera están llegando al Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas. El número de pasajeros de Air Canada disminuyó en 33% en junio en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que WestJet tuvo una caída del 31%. La aerolínea de bajo costo Flair reportó un asombroso declive de 62%.

Agentes de viajes en Canadá indicaron que ha habido una caída significativa en los clientes que desean visitar Estados Unidos en general, y Las Vegas en particular. Wendy Hart, quien organiza viajes desde Windsor, Ontario, señaló que la razón era “la política, sin duda”. Especuló que era un punto de “orgullo nacional” que la gente se mantuviera alejada del país al sur de la frontera después de que Trump dijera que quería que Canadá se convierta en el estado 51.

“Los aranceles también son un gran problema. Parecen estar contribuyendo al aumento del costo de todo”, comentó Hart.

En el Circa Resort and Casino del centro de la ciudad, las visitas internacionales han disminuido, especialmente desde Canadá y Japón, según el propietario y director general Derek Stevens. Pero la caída llega después de que hubo un incremento en el turismo posterior a la pandemia de COVID-19, observó. Y aunque las reservaciones de habitaciones de hotel están flojas, las cifras de los juegos de azar, especialmente para las apuestas deportivas, siguen siendo fuertes, señaló.

“No es como si el cielo se estuviera cayendo”, apuntó. Los visitantes más adinerados todavía están viniendo, agregó, y Circa ha introducido paquetes más económicos para atraer a aquellos con menos dinero para gastar.

“Se han escrito muchas historias sobre cómo ‘el fin está cerca’ en Las Vegas”, comentó. “Pero Las Vegas continúa reinventándose como un destino que vale la pena visitar”.

En la lista anual de los diez principales destinos para el Día del Trabajo de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés), Las Vegas cayó este año al último lugar, desde el número seis en 2024. Seattle y Orlando, Florida —hogar de Disneyworld— se mantienen en los dos primeros lugares, y la ciudad de Nueva York subió al tercer lugar para 2025.

Los informes de la disminución del turismo fueron una novedad para Alison Ferry, quien llegó desde Donegal, Irlanda, y encontró grandes multitudes en los casinos y el Strip de Las Vegas.

“Está muy concurrido. Ha estado muy concurrido en todos los lugares a los que hemos ido. Y con mucha, mucha demanda”, señaló Ferry. Dijo también que ella no le presta mucha atención a la política de Estados Unidos.

Muy cerca del Strip, no ha habido desaceleración en el Museo del Pinball, que exhibe juegos desde la década de 1930 hasta hoy. El gerente Jim Arnold explicó que la atracción establecida hace dos décadas es a prueba de recesión porque es uno de los pocos lugares que ofrece estacionamiento y entrada gratuitos.

“Hemos decidido que nuestro plan es simplemente ignorar la inflación y pretender que no existe”, comentó Arnold. “Así que todavía sacas una moneda de veinticinco centavos de tu bolsillo y la pones en un juego, y no pagas una tarifa de hotel ni una tarifa por cancelación ni nada de eso”.

Pero Arnold comentó que no le sorprende que el turismo en general pueda estar disminuyendo debido a los precios altísimos en restaurantes y hoteles de alta gama, lo que “deja fuera al turista de bajo presupuesto”.

La alcaldesa dijo que el aumento en el costo de la comida, las habitaciones de hotel y las atracciones también mantiene alejados a los visitantes.

“La gente siente que les están cobrando por todo, y que no están obteniendo valor por su dinero”, expresó Berkley. Hizo un llamado a los dueños de negocios para “ver si podemos hacerlo más asequible” para los turistas.

“Y eso es todo lo que queremos. Queremos que vengan y se diviertan, gasten su dinero, se vayan a casa”, expresó la alcaldesa. “Y que luego vuelvan en seis meses”.