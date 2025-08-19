Pediatras de EU recomiendan vacunas COVID-19 diferentes a las del CDC

NUEVA YORK (AP) — Por primera vez en 30 años, la Academia Estadounidense de Pediatría se aleja sustancialmente de las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos sobre vacunas.

Las nuevas recomendaciones de COVID-19 del grupo —publicadas el martes— llegan en un año tumultuoso para la salud pública, ya que los escépticos de las vacunas han llegado al poder en la nueva administración del presidente Donald Trump y las directrices gubernamentales se ha vuelto cada vez más confusas.

Esto no va a ayudar, reconoció el Dr. James Campbell, vicepresidente del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés).

“Va a ser algo confuso. Pero nuestra opinión es que necesitamos tomar las decisiones correctas para proteger a los niños”, añadió.

La AAP recomienda encarecidamente las vacunas contra el COVID-19 para niños de seis meses a dos años. También se aconsejan para niños mayores si los padres desean que sus hijos sean inmunizados, agregó.

Esto difiere de la orientación establecida por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que no las recomienda para niños sanos de ninguna edad, pero dice que pueden recibirlas tras consultar con un médico.

Los niños de entre seis meses y dos años están en alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19, y era importante que las recomendaciones continuaran haciendo hincapié en la necesidad de que se vacunen, dijo Campbell, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland.

También se recomiendan las vacunas para niños mayores que tienen enfermedades pulmonares crónicas u otras patologías que los ponen en un mayor peligro de sufrir un cuadro grave de la enfermedad, indicó la AAP.

La organización, con sede en Itasca, Illinois, y con 95 años de antigüedad, ha emitido recomendaciones de vacunación para niños desde la década de 1930. En 1995, sincronizó sus consejos con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno federal (CDC, por sus siglas en inglés).

Ha habido algunas pequeñas diferencias entre sus recomendaciones desde entonces. Por ejemplo, la AAP ha aconsejado que los niños reciban vacunas contra el VPH a partir de los nueve años, mientras que el CDC dice que está bien, pero las aconseja a los 11 y 12 años.

Pero en 30 años, esta es la primera vez que las recomendaciones difieren “de manera significativa o sustancial”, dijo Campbell.

Hasta hace poco, el CDC —siguiendo las recomendaciones de expertos en enfermedades infecciosas— ha instado a los estadounidenses de seis meses en adelante a recibir refuerzos anuales contra el COVID-19.

Pero Kennedy anunció en mayo que las vacunas contra el COVID-19 ya no se recomendaban para niños sanos y mujeres embarazadas. Unos días después, el CDC emitió un comunicado diciendo que los niños sanos pueden recibir las vacunas, pero que ya no se recomienda hacerlo.

La idea de que los niños mayores sanos puedan omitir los refuerzos de COVID-19 ha estado gestándose durante algún tiempo entre los expertos en salud pública. A medida que la pandemia del COVID-19 ha disminuido, los expertos han discutido cada vez más la posibilidad de enfocar los esfuerzos de vacunación en personas de 65 años o más, quienes están entre los de mayor riesgo de muerte y hospitalización.

Un panel de expertos del CDC en junio estaba listo para hacer recomendaciones sobre las vacunas de otoño. Entre las opciones que consideraba estaba si sugerir vacunas para grupos de alto riesgo pero dar a las personas de menor riesgo la opción de vacunarse.

Pero Kennedy pasó por alto al grupo y también decidió disolver el panel de 17 miembros y nombrar su propio panel más pequeño, que incluía a escépticos de las vacunas. Más tarde, excluyó también a la AAP, la Asociación Médica Estadounidense y otras organizaciones médicas importantes de trabajar con los asesores para establecer recomendaciones de vacunación.

El nuevo panel de vacunas de Kennedy aún no ha votado sobre las recomendaciones contra el COVID-19. Sí que ha respaldado mantener la recomendación de inmunizarse contra la gripe de otoño, pero también tomó una decisión que llevó a otra diferencia notable con la AAP.

El nuevo panel asesor votó que las personas solo deberían recibir vacunas contra la gripe que estén empaquetadas en dosis únicas y que no contengan el conservante timerosal.

La AAP dijo que no hay evidencia de daño por el conservante y recomendó que los médicos usen cualquier producto contra la gripe con licencia que sea apropiado para el paciente.