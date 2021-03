El Príncipe Enrique ya habló con su papá y hermano

CIUDAD DE MÉXICO.- El Príncipe Enrique ya sostuvo una conversación con su padre y su hermano, los Príncipes Carlos y Guillermo, después de su reveladora entrevista con la actriz Oprah Winfrey, de acuerdo con Page Six.

La periodista Gayle King contó este martes en el programa estadounidense CBS This Morning que habló recientemente con los Duques de Sussex, quienes le informaron sobre la charla que tuvo Enrique este fin de semana con sus allegados.

“Lo que me dijeron fue que esas pláticas no resultaron productivas, pero que están satisfechos con, al menos, haber iniciado una conversación; sin embargo, nadie en la familia real ha hablado con Meghan todavía”, enfatizó King.

Los Sussex también le dijeron a King, quien fue invitada al baby shower de Meghan en Nueva York, en 2019, que todavía están molestos por las historias negativas que se filtraron sobre ellos.

“Creo que lo que más les molesta es que la institución (la familia real) sigue diciendo que quiere arreglarlo en privado pero, hasta ahora, todavía siguen creyendo esas historias falsas que salen sobre Meghan y que son muy despectivas hacia ella”, aseguró la también presentadora.

“Los Duques lo único que buscaban era que la Casa Real interviniera y parara todas las historias falsas y acusaciones racistas que se estaban realizando en su contra en la prensa británica. Hasta que no se reconozca eso, creo que será muy complicado seguir adelante”.

King, quien filmó un especial de CBS, Meghan and Harry Plus One, con la pareja en 2019, elogió a la Duquesa e insistió en que puede probar cada afirmación que hizo a Oprah.

“Cualquiera que haya trabajado con Markle te dirá exactamente quién es; es una persona muy dulce y cariñosa y tiene documentos para respaldar todo lo que dijo en la entrevista de Oprah, todo”, indicó.