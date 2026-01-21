El príncipe Enrique testifica en su demanda por espionaje telefónico contra el Daily Mail

El príncipe Enrique de Gran Bretaña llega al Tribunal Superior de Londres para liderar un grupo, que incluye a Elton John y Elizabeth Hurley, acusando al editor del Daily Mail de invasión de la privacidad a través de tácticas ilegales en un juicio que es parte de un escándalo más amplio de piratería telefónica en Londres, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

LONDRES (AP) — El príncipe Enrique adoptó un tono combativo al testificar el miércoles en su demanda contra la editorial del Daily Mail y disputó las insinuaciones de que tenía una relación cercana con los periodistas que cubrían a la familia real o que sus amigos divulgaban información sobre él a los tabloides.

“Mis círculos sociales no eran filtradores”, declaró en la tercera y última ronda de su batalla contra los tabloides británicos.

Sus respuestas cortantes durante el contrainterrogatorio y sus esfuerzos por explicar cómo es vivir bajo lo que él llamó “vigilancia las 24 horas” eventualmente llevaron a la intervención del juez, quien le dijo que no discutiera con el abogado defensor.

“No tiene que cargar con el peso de argumentar el caso hoy”, le dijo el juez Matthew Nicklin al frustrado príncipe.

Enrique y otras seis figuras prominentes, incluyendo a Elton John y la actriz Elizabeth Hurley, alegan que Associated Newspapers Ltd. invadió su privacidad al participar en un “uso claro, sistemático y sostenido de recopilación de información ilegal” durante dos décadas, dijo el abogado David Sherborne.

Associated Newspapers Ltd. ha negado las acusaciones, las ha calificado de absurdas y ha dicho que los aproximadamente 50 artículos en cuestión fueron reportados con fuentes legítimas que incluían a asociados cercanos dispuestos a informar sobre sus famosos amigos.

Enrique dice que estaba “paranoico más allá de lo creíble”

Enrique dijo en su declaración de testigo de 23 páginas que estaba angustiado y perturbado por la intrusión en su vida temprana por parte del Mail y su publicación hermana, el Mail on Sunday, y que lo hizo “paranoico más allá de lo creíble”.

Bajo el sistema de tribunales civiles ingleses, los testigos presentan testimonios escritos y, después de afirmar que es la verdad, son inmediatamente sometidos a contrainterrogatorio.

Enrique, vestido con un traje oscuro, sostuvo una pequeña Biblia en su mano derecha en el Tribunal Superior de Londres y juró “ante Dios todopoderoso que el testimonio que daré será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”. Después de que el duque de Sussex dijo que prefería ser llamado príncipe Enrique, reconoció que su declaración de 23 páginas era auténtica y precisa.

El abogado defensor Antony White, en un tono calmado y gentil, comenzó a hacer preguntas a Enrique para determinar si las fuentes de los artículos, de hecho, provenían de corresponsales reales trabajando sus fuentes en eventos oficiales o de amigos o asociados del príncipe.

A medida que un Enrique de voz suave se volvía cada vez más a la defensiva, White dijo: “Estoy decidido a que no tengas una mala experiencia conmigo, pero es mi trabajo hacerte estas preguntas”.

Enrique sugirió que la información había provenido de escuchas telefónicas de sus llamadas o de investigadores privados espiándolo. Dijo que la periodista Katie Nicholl tenía el lujo de usar el término “fuente no identificada” de manera engañosa para ocultar medidas ilegales de investigación.

“Si te quejas, en mi experiencia, se ensañan contigo”, dijo al explicar por qué no había objetado los artículos en ese momento.

Durante décadas, Enrique ha tenido lo que él llamó una relación “inquietante” con los medios, pero se mantuvo en silencio y siguió el protocolo familiar de “nunca quejarse, nunca explicar”, dijo.

Artículos sobre Meghan lo impulsaron a demandar

El litigio es parte de la misión autoproclamada de Enrique de reformar los medios que él culpa por la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en 1997 mientras era perseguida por paparazzi en París. También dijo que los persistentes ataques de la prensa a su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, los llevaron a abandonar la vida real y mudarse a Estados Unidos en 2020.

Dijo que los “ataques persistentes y viciosos”, el acoso e incluso los artículos racistas sobre Meghan, quien es birracial, lo inspiraron a romper con la tradición familiar para finalmente demandar a la prensa.

Es la segunda vez que Enrique testifica después de desafiar la tradición de la Casa de Windsor y convertirse en el primer miembro de alto rango de la realeza en declarar en un tribunal en más de un siglo cuando subió al estrado en su demanda similar contra el editor del Daily Mirror en 2023.

Se espera que el juicio dure nueve semanas y un veredicto escrito podría llegar meses después.