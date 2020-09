El nuevo jugador en streaming: Paramount+

La plataforma dispondrá en exclusiva de los estrenos de series originales de marcas como Showtime, CBS All Access, CBS Television Studios, Paramount Television Studios, BET, Nickelodeon y MTV.

CIUDAD DE MÉXICO .-ViacomCBS Networks Internacional (VCNI) presentó su nuevo servicio de streaming Paramount+, que estará disponible en América Latina, Australia y los países nórdicos.

Además, contará con títulos originales y propios de Paramount+.

El servicio, que llegará en el primer trimestre de 2021, estrenará títulos como First Ladies, la serie en la que Viola Davis dará vida a Michelle Obama, American Rust y Halo.

Otra de las apuestas fuertes es la serie Lioness, un drama de espías creado por Taylor Sherida (Yellowston), en la que un joven marín es reclutado por la CIA para hacerse amigo de la hija de un terrorista y así derribar la organización desde adentro.

Así como The Offer, un serie basada en las experiencias del productor Al Ruddy durante la filmación del clásico cinematográfico El Padrino.

Además, incluirá una serie de documentales musicales, comenzando con MTV Behind the Music – The Top 40, que presentará una mirada íntima a los 40 artistas más grandes de todos los tiempos.

Se anunció también que Paramount+ tendrá su primera historia producida en Latinoamérica, Cecilia, un drama sobre una mujer que tras sufrir un accidente debe reinventarse para mantener unida a su familia.

“Con el lanzamiento global de Paramount+ estamos preparados para convertirnos en un jugador tan poderoso en streaming como lo somos en televisión.

“Al aprovechar la icónica marca Paramount, la infraestructura de vanguardia de ViacomCBS junto con una increíble y enorme biblioteca de contenido imperdible, Paramount+ brindará una experiencia de entretenimiento única para el consumidor, mientras que disrumpe significativamente la industria del streaming”, dijo David Lynn, presidente de VCNI.

El servicio de streaming en Estados Unidos CBS All Access cambiará de nombre a Paramount+ a principios de 2021.