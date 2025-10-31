El Metro de Laredo y el Sindicato Teamsters logran acuerdo

LAREDO, TX. — El sistema de transporte público de Laredo, El Metro, anunció la conclusión exitosa de las negociaciones con el Sindicato Teamsters Local No. 657, tras varios días de diálogo que mantenían en pausa parcial el servicio.

De acuerdo con el comunicado emitido este 31 de octubre de 2025, ambas partes están finalizando los documentos que formalizan el nuevo acuerdo laboral. Este paso permitirá que los empleados de El Metro regresen a sus labores tan pronto como mañana, mientras que el servicio regular se reanudará completamente el sábado 1 de noviembre de 2025.

La administración de El Metro expresó su agradecimiento a la comunidad por su paciencia y apoyo durante este periodo de negociación.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir brindando un servicio público seguro, confiable y eficiente para todos nuestros pasajeros”, indicó la empresa en el comunicado oficial.

Para más información o actualizaciones sobre rutas, los usuarios pueden comunicarse con la Oficina de Servicio al Cliente al (956) 795-2280 o visitar el sitio web elmetrotransit.com.